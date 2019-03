Türkiye Gazetesi

Konut hesabı olarak da bilinen, Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik ile 2006 yılından itibaren ev sahibi olmak isteyenler için devlet, belli oranda birikim yapanlarda yüzde 25'e kadar destek sağlıyor. Vatandaşların ilk evleri için verilen destek için bazı şartların yerine getirilmiş olması gerekiyor.

DEVLET KATKISINA KONU OLAN KONUTLARIN NİTELİĞİ NASIL OLMALIDIR?



Aşağıdaki konutlar Devlet katkısına konu olabilir.

a) Kat mülkiyeti tapusu olan konutlar.

b) Kat irtifakı tapusu olan ve yapı kullanma izin belgesi bulunan konutlar.

c) Konut nitelikli yapı kullanma izin belgesi olan müstakil taşınmazlar.



Devre mülklere Devlet katkısı ödenmez



KONUT HESABINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?



-Türk vatandaşı olması,

-7.4.2015 tarihi itibarıyla tamamı kendi adına kayıtlı konut sahibi olmaması,

-Konut edinim tarihine kadar asgari üç yıl boyunca 6. maddede yer alan hususlara uygun olarak konut hesabına düzenli ödeme yapmış olması,

-Devlet katkısı almak için başvurduğu konut dışında 7.4.2015 tarihinden itibaren tamamı kendi adına kayıtlı kat mülkiyetli, kat irtifaklı veya müstakil tapulu konut nitelikli başka bir taşınmaz mal edinmemiş olması,

-Konut edinim tarihini müteakip altı ay içerisinde gerekli belgeler ile konut hesabının bulunduğu bankaya başvurması, gerekir. Bu şartları taşıyan herkes Devlet katkısı almaya hak kazanır.



KONUT HESABINA NE KADAR ÖDEME YAPMAK GEREKİR?



2016 tarihinde yürürlüğe giren Konut Hesabı ve Devlet katkısına Dair Yönetmelik hükümlerine göre Konut Hesabı için alt limit 250 TL, üst limit 2500 TL’dir. Katılımcı Konut hesabının açılış tarihinde, bir defaya mahsus olmak üzere, hesabına üst sınırı aşan bir tutar yatırabilir. Bu tutar 30.000 Türk Lirasını geçemez.

Bu rakam her yıl Maliye Bakanlığının belirlediği Yeniden Değerleme Oranı kadar artırılır. Devlet katkısı tutarı, konut edinim tarihindeki birikimin yüzde 20’sini ve azami 15.000 Türk Lirasını geçemez..



DEVLET KATKISI NASIL HESAPLANIR?



a) Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi 36 ila 47 ay olanlar için, konut hesabındaki birikim tutarının yüzde 15’idir. Ancak, ödenecek tutar 13.000 Türk Lirasını geçemez.

b) Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi 48 ila 59 ay olanlar için, konut hesabındaki birikim tutarının yüzde 18’idir. Ancak, ödenecek tutar 14.000 Türk Lirasını geçemez. 6583

c) Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi 60 ay ve üzeri olanlar için, konut hesabındaki birikim tutarının yüzde 20’sidir. Ancak, ödenecek tutar 15.000 Türk Lirasını geçemez.