Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en büyük gayrimenkul fuarlarından biri olan MIPIM Fransa’nın Cannes kentinde kapılarını ziyaretçilere açtı. Engaging the Future (Geleceği Etkilemek) temasıyla açılan fuar 100 ülkeden 26 bin gayrimenkul profesyonelini ağırlamaya hazırlanıyor. Fuara Türkiye’den ise İstanbul Ticaret Odası öncülüğünde 21 firma katılıyor. İTO, Cannes sahil şeridine kurulan 685 metrekarelik İstanbul Çadırı ile bu yıl 5’inci defa Londra ve Paris çadırlarının arasında yer aldı. İstanbul Çadırı’nda ofis, konut, otel, endüstriyel ve lojistik yatırımları gibi gayrimenkulün tüm segmentleri tanıtılıyor.

MIPIM SADECE BİR FUAR DEĞİL

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Paris ve Londra çadırlarının arasında bulunan İstanbul Çadırı’nın dünya gayrimenkul sektörünün buluşma noktası olduğunu kaydetti. Avdagiç “MIPIM’den ‘İstanbul’ geçti… İstanbul Çadırı MIPIM’de bu yıl da Londra ve Paris çadırlarının arasında. Londra ve Paris’in orta yeri İstanbul’dur” ifadesini kullandı. İstanbul Çadırı’nı sahilin dört görkemli çadırından biri olarak beşinci kez kurduklarını hatırlatan Avdagiç “Net bir şekilde görüyoruz ki 2019 yılında yabancıya konut satışı sektörü hareketlenecek. Biz de bu amaçla fuarlarda Türk gayrimenkul sektörünün uluslararası yatırımcılarla, İstanbul çadırının gölgesinde etkin bir network kurmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Böylece 8.500 yıllık İstanbul markasının sektöre sunduğu eşsiz imkanların tanınmasına aracılık ediyoruz” dedi. MIPIM’in sadece bir gayrimenkul fuarı olmadığının altını çizen Avdagiç, insanların sadece konuta yatırım yapmadıklarını, aynı zamanda o yapıya hayat veren, betona anlam katan markaya da, imaja da, algıya da yatırım yaptıklarını belirtti.

VATANDAŞLIK İÇİN ÖZEL OFİS

İstanbul’da yabancılara satılan konut sayısının 15 bine yaklaştığına değinen İTO Başkanı Avdagiç, yatırımcı vatandaşlık programının önemli etkisi bulunduğunu kaydetti. Avdagiç “Yabancı yatırımcıların işlemlerinin hızlanması için İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan Yabancı Yatırımcılar Vatandaşlık Müracaat Özel Ortak Ofisi, İstanbul’da İTO’nun Eminönü Merkez Binası’nda açıldı. Böylece yatırımcıların müracaatlarının tek noktadan takip edilmesini ve hızlanmasını sağladık” diye konuştu.

GİRİŞ 2 BİN 50 AVRO

MIPIM’de bu yıl fuarın 30’uncu yılı olması sebebiyle, gayrimenkul endüstrisinin sonraki 30 yılı tartışılıyor. Giriş bileti ücretinin bu yıl vergiler hariç 2.050 avro olduğu MIPIM 2019’a 26 binden fazla ziyaretçi bekleniyor. Ayrıca 5 bin 400’den fazla yatırımcı da fuara geldi.

BAŞVURULAR 70 BİNİ AŞTI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ ile 50 bin konutluk sosyal proje başlattıklarını belirterek “Proje kapsamında ilk etapta 67 ilimizde uygulamaya çıktık. Hamdolsun dün akşam itibarıyla başvurular 70 bini aştı. 2+1’leri 388 lira taksitle veriyoruz” dedi.

İSTANBUL'UN GÜZELLİKLERİNİ BÜYÜN DÜNYA PAYLAŞSIN

Nuri Bilge Ceylan’ın MIPIM’in de düzenlendiği Cannes Film Festivali’nde 2008’de En İyi Yönetmen Ödülü’nü alırken yaptığı konuşmaya atıfta bulunan Avdagiç “Nuri Bilge Ceylan, Cannes Film Festivali’nde En İyi Yönetmen Ödülü’nü aldıktan sonra Festival Sarayı’nın salonunda şöyle seslenmişti: Bu ödülü birisine adamak istiyorum: ‘Tutkuyla sevdiğim, yalnız ve güzel ülkeme...’ Biz de İTO olarak bu İstanbul Çadırı’nı, güzel ülkemize ve güzel şehrimize ve gayrimenkul sektörümüzü adıyoruz. Yalnız kalmasın, güzellikleri tüm dünyayla paylaşılsın diye…