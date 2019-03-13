Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

7 bin 750 metrekarelik alanında hizmet verecek olan laboratuvarda, günde 130 bin, ayda ise 3 milyonun üzerinde test yapılacak. Rutin test işlemlerinin hepsi aynı gün içinde sonuçlandırılabilecek. Genetik tetkikler için ise yurt dışına numune gönderilmesine gerek kalmayacak. Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis, laboratuvar hizmetlerinin önümüzdeki beş yılda 50 milyon kişiye fayda sağlamasını beklediklerini belirterek “Ayrıca güvenlik, iklimlendirme ve otomasyon alanlarında öncü bina teknolojilerimizle, yüksek enerji verimliliği, çalışan ve hasta konforu sağlıyoruz” dedi.