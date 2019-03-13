Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Piyasalar İngiltere parlamentosunda Brexit hakkında bu akşam yapılacak oylamanın sonucunu beklerken dolar/TL bu sabah 5,46 civarında sakin bir seyir izliyor.
Dolar/TL bankalararası piyasada hafta içinde 5,4665'e kadar yükselmişti.
Dolar/TL dünkü oylamanın ardından gelişmekte olan ülke para birimlerinde gözlenen sınırlı değer kaybına paralel hareket ederken, içeride ise S-400 konusundaki gelişmeler izleniyor.
Euro/TL de 6,15 civarında işlem görüyor.