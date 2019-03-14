Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel seçimlere sayılı günler kala AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul için akıllı şehir vizyonunu açıkladı. İstanbul’u bilgi teknolojileri ile daha güvenli ve akıllı ve daha zengin bir şehir hâle getireceklerini belirten Yıldırım, genç girişimcilere de 500 milyon lira bütçe sözü verdi. Teknoloji editörleri ile bir araya gelen Binali Yıldırım 5 yıl sonrasının İstanbul’unu anlattı.

Dünyanın üç büyük dönüşüm yaşadığını ve şimdi de Endüstri 4.0 çağının başladığını ifade eden Yıldırım, “Endüstri 4.0, Nesnelerin İnterneti (Internet Of Things, IoT) kavramıyla başlıyor. Endüstri 4.0, gelişen bilişim teknolojileriyle, geleneksel sanayiyi ve hizmetleri bütünleştiren bir yaklaşımdır. Bugüne kadar alıştığımız bütün iş yapma biçimlerini, alışkanlıklarımızı, gündelik hayatımızın akışını baştan sona değiştirecek olan yeni bir sanayi devrimidir. Biz de bu nedenle İstanbul’daki projelerimizi ‘İstanbul 4.0 çatısı altında topladık. Daha önceki değişimlerden farklı olarak Endüstri 4.0’ın en önemli ham maddesi yetişmiş, eğitimli genç beyinlerdir. İstanbul buna öncülük edecek. Bunun için yetişmiş insan gücüne ihtiyacımız var. İstanbul’daki 5,5 milyon gencimiz bizim en önemli kaynağımız. Gençlerimizle birlikte bunu başaracağız. İstanbul’un yıllık 232 milyar dolar olan gelirini 300 milyar doların üstüne çıkaracağız” dedi.

Girişimcilere 500 milyon lira

Bu anlamda girişimcilere ve bilgi teknolojilerine yatırım yapacaklarını açıklayan Yıldırım, Bayrampaşa’da 1,5 milyar lira yatırımla Türkiye Teknoloji üssü kuracaklarını söyledi. Yıldırım kurulacak üste, girişimcilerin gelip çalışacaklarını, ürün ortaya çıkaracaklarını ve bu ürünlerden para kazanacaklarını dile getirerek şunları kaydetti: Belediye olarak girişimcilere bir bütçe ayıracağız. Onlarda akıl gani ama kaynak sınırlı, imkânları yok. Onların bu fırsata, ellerindeki gücü sonuca dönüştürecek bir kaynağa ihtiyaç var. Bugünkü bütçe büyüklüğü içinde girişimcilere 500 milyon TL bütçe ayıracağız, finans kaynağı ayıracağız. İlerlemeye göre bu daha da artırılabilir. Girişimcilerimizde akıl ve fakat finansmana erişim konusunda sıkıntı yaşayabiliyorlar. En büyük kaynağımız gençler. Ortaya çıkacak ürünleri alacak en büyük müşteri de biz olacağız. Akıl teri ile üretim yapacak girişimcilere katkı sağlayacağız. Asıl yatırım insana yapılan yatırım. Doğrudan 6 bin 500, toplamda ise 18 bin kişiye istihdam sağlayacak olan Türkiye Teknoloji Üssü, Türkiye’nin özellikle 2023 yılı hedeflerine ulaşma konusunda önemli bir etken olacak.

Binalara deprem uyarı sistemi

Yıldırım, odaklanacakları en önemli alanın büyük veri olacağına işaret ederek, eldeki verinin analiz edilmesi ve bu verinin kullanılması konusunda önemli çalışmalar yapacaklarını kaydetti. Yıldırım, bu kapsamda kişisel verilerin kullanılmayacağını ve güvenlik konusuna özel önem vereceklerini dile getirdi. Sancaktepe’de kurulacak Afet Yönetimi ve Akıllı Kent Merkezinin, şehre dair toplanan verilerin depolandığı merkez olacağını ve büyük verinin burada oluşacağını anlatan Yıldırım, bu veriyi gençlere de açacaklarını söyledi. Akıllı Afet Yönetimi için binalara takılacak sensörler ile yapıların titreşimini izleyeceklerini ifade eden Yıldırım, deprem ve taşkından doluya kadar afetlere karşı erken uyarı sistemleri geliştireceklerini, akıllı sayaçlarla okuma gibi işlemlerinin online ve anlık yapılabileceğini vurguladı.

Metrolara bedava internet

Yıldırım, 518 kilometre uzunluğa ulaşacak metro hatları ile toplu ulaşımın yüzde 48’inin yer altında gerçekleşeceğini belirterek “Yer altı metro istasyon ve araçlarında internet erişimi kesilmeyecek, üstelik ücretsiz olacak. İstanbulluların bilgi dünyasıyla iletişimi kesilmeyecek” dedi.

Boşuna kırmızı ışık yanmayacak

Yıldırım akıllı İstanbul ile ilgili şunları söyledi: Ulaşım Asistanı ile en kısa, en ucuz rotalar, İstanbul’daki tüm ulaşım sistemlerini birleştirerek yerelde anlık çözüm üretilecek. Her gün gerçekleşen 32 milyon seyahatin başlangıç ve bitişi, akış ve sıklığı tüm trafik yönlendirme ve yatırımlarını şekillendirecek büyük veriyi sağlarken; akıllı kavşak uygulamaları yoğunluğa göre akış ayarlayarak trafikte beklemeyi azaltacak. Hangi tarafta sıkışıklık varsa oraya yeşil ışık yanacak.

Ekrandan izleyecek

Beyaz masa uygulaması üzerinden gelen her şikâyet ve talep ilgili birimlere iletilip ivedilikle çözülecek. Gerekli sürede sonuca ulaşamayan her talep veya şikâyet benim bilgisayar ekranıma düşecek. 15 milyon İstanbullunun ihtiyaç ve beklentileri büyük veri analiz havuzunda sentezlenerek benzeri şikâyetler oluşmadan tedbirler alınabilecek.

Para inşaata değil Ar-ge’ye gidecek

Pendik’te Teknoloji Geliştirme Merkezi kuracaklarını belirten Binali Yıldırım, “Şirket ve girişimcilerin iş kalemleri içinde en önemli kalemlerinden biri arsa ve bina maliyeti. Biz bu şirket ve girişimcilerin AR-GE bütçelerini arsa ve bina maliyetlerine harcamalarını istemiyoruz. Onlara yardımcı olmak adına, Pendik’te 1.500 dönümlük İBB mülkiyetindeki arsalar üzerine Teknoloji Geliştirme Merkezi kuracağız. Teknolojinin önde gelen firmaları burada belediyenin sağlayacağı kaynaklarla AR-GE bütçelerini arsa ve inşaata harcamadan ürün geliştirme imkânına kavuşacaklar. Böylece çağın ötesinde teknolojik yeniliklere imza atacaklar. Ayrıca bu bölgede sanayi tesisleri, başarılı dünya örneklerinde olduğu gibi girdi-çıktı-atık ve yan mamul verilerine göre ilişkilendirilerek konumlandırılacak ve bu verimlilik artacak. Yani bir tesisin çıktısı, diğer tesisin ham madesi olabilecek” dedi.

Meydanlarda 24 saat kontrol

Kamusal alanlar, meydanlar ve parklar kameralarla 24 saat kontrol atında tutulacak. Buralarda halkın huzurunu bozanlar anlık tespit edilecek ve anlık müdahalede bulunulacak. Bu veriler sayesinde parklar, meydanlar, sahiller ailelerimiz için çok daha güvenli yerler hâline gelecek.

İstanbul’a ses sensörleri

İstanbul’da sokaklara kurulacak sensörler ölçümleri yaparak gürültüyü anlık tespit edecek. Gürültü bariyerini aşan noktalar için hemen tedbir alınacak. Şehrin huzuru ve gürültü bariyerleri için veriye dayalı çözümler sağlayacağız.

Dönüşümün parası öğrenciye

Kaynağında çöp ayrıştırma projemiz ile sıfır atık politikası uygulayacağız. Geri dönüşün gelirini, öğrencilerin ‘İstanbulkart’ına ulaşım indirimi olarak yansıtacağız. İstanbulkart, evden okula, okuldan eve günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her noktada ödeme yapabilen bir e-cüzdana dönüşecek.

Şehir evin içi gibi aydınlanacak

Bina ve yapıların çatı/teras alanları güneş panelleri ile donatılarak şehir temiz enerji kaynakları ile beslenecek. Ortak alan giderlerini düşüreceğiz. Evlerin içi gibi aydınlık bir İstanbul için aydınlatma master planı ve akıllı direklerle verimlilik sağlanacak. Evde bakım hizmetlerinde takvim rutininden, S.O.S bilekliklere geçilecek, hastaların sağlığı uzaktan takip edilecek.