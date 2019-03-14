Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devlet 5 milyon engelli vatandaşa destek olmak için kesenin ağzını açmış durumda. Kamuda kadro, evde bakım desteği, eğitim desteği gibi birçok imkanlar sağlayan devlet, engelliye de belli şartlarda ödeme yapıyor. Maaş bağlamanın belli şartları var:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriterinin olması,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu. Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil.

KİŞİ BAŞI GELİR ETKİLİ



Gelir kriteri Ocak itibarıyla arttı. Daha önce gelirin 967 lirayı aşmaması gerekiyordu. Şimdi bu tutar 1219 lira oldu. Örneğin; 4 kişilik bir haneye ayda 4876 liranın altında gelir giriyorsa bakım maaşı için başvuru yapılabiliyor. Yani geliri 967 lirayı aştığı için maaş alamayan veya maaşı kesilenler şimdi tekrar başvuru yapabilir. Muhtaçlıkta ise yeme, içme, tuvalet, banyo gibi ihtiyaçlarını tek başına yerine getirip getirmediğine bakılıyor.



BAŞVURU NEREYE?



Evde bakım maaşı almak için tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş engel oranının en az ‘yüzde 50’ olan ve ‘ağır engelli’ bölümünde ‘evet’ yazan rapor gerekiyor. Küçük çocuklarda rapor 1-2 yıllık veriliyor. Evde bakım parası 1305 lira olarak uygulanıyor. Bu maaş için engelli kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki ‘Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.



607 LİRA SINIRI



Engelli aylığı için kaymakamlıklardaki ‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvuru yapılması gerekiyor. Bakım aylığında gelir şartı 1219 liraya çıkarken, engelli aylığı bağlanacak kişide bu şart 607 lira olarak uygulanıyor. 2019 yılında engelli aylığı almak için başvuracak kişiler, diğer şartları sağlıyorlarsa ve yaşadıkları hane içindeki kişi başına düşen gelir 607 liranın altındaysa, engelli aylığı alabilirler.



PRİMSİZ AYLIK



Üç ayda bir ödenen engelli maaşı, 1 Ocak’tan itibaren memur maaşlarına yapılan zamla birlikte engel oranı yüzde 40 ile 69 arasında olanlarda 1197.44 liradan 1269 liraya yükseldi. engel oranı yüzde 70 ve üzeri olanlara ödenen tutar da 1796.16 liradan 1904 liraya ulaştı. 18 yaş altında bu maaşı alanlar primsiz rejimden yararlanıyor. Yani herhangi bir sigorta primi ödemesine gerek olmuyor.



RAPOR DERDİ BİTTİ



Sağlık Bakanlığı, geçen yıl milyonlarca kişiyi ilgilendiren engelli raporlarıyla ilgili düzenleme yapmıştı. Yeni sisteme göre engelli vatandaşın engellilik durumuna göre rapor verilmesi kararlaştırılacak. Uzuv ve organ kaybı, bazı zihinsel engellilik durumları gibi hayatını idame ettiremeyen veya gelişmesi, iyileşmesi mümkün olmayan engelli vatandaşların raporları geçici rapordan sürekli rapora dönüştürülecek. Engelli vatandaşlar artık rapor yenilemek için hastane kapılarında beklemeyecek.