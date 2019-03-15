Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 228,9 lira seviyesinde dengelendi.
Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel 230,1 liradan 227,4 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 227,8 liradan tamamladı.
Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,45 artışla 228,9 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 374 lira, Cumhuriyet altını 1.530 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı fiyatı ise aynı dakikalarda yüzde 0,4 artışla 1.301,3 dolardan işlem görüyor.