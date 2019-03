Türkiye Gazetesi

Gayrimenkul sektörünün tüm dünyadaki en büyük fuarlarından biri olan ve 12 Mart 2019’da açılan MIPIM, dün sona erdi. Türkiye, 206 kurum ve kuruluştan oluşan temsil heyetiyle fuarın güçlü katılımcılarından biri olarak dikkat çekti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen MIPIM İnşaat ve Gayrimenkul Fuarı’nın ilk gününde Türkiye’nin fuar açılışını gerçekleştirdi. İstanbul standında, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, katıldığı uluslararası gayrimenkul fuarı MIPIM 2019’a ilişkin “Üç günlük fuar ziyaretleri çerçevesinde bir milyon kartvizit değiştiriyor. Bu birliktelik hem sektörümüz hem de sektörümüzün geleceği adına çok önemli” dedi.

AKILLI ŞEHİR HEDEFİ

Açılışın ardından konuşan Kurum, takvimler değişse de şehir merkezlerinde yaşarken gayrimenkul sektörünün önemini hiçbir zaman yitirmeyeceğini, o yıllara gelindiğinde de akıllı şehir uygulamalarının öne çıkacağını ifade etti.

Akıllı şehir uygulamalarına ilişkin yerel yönetimlerin hizmet vermeye gayret göstereceğini aktaran Kurum, bu noktada MIPIM’in doğru örneklerin alınacağı çok önemli bir fuar olduğunu vurguladı.

DÜNYADA MARKAYIZ

Fuara 100’ün üzerinde ülke, yaklaşık 4 bin yatırımcı ve 500’ün üzerinde de yerel yönetimin katıldığına işaret eden Kurum, Türk müteahhitliği ile her zaman övündüklerinin altını çizerek sözlerine şöyle devam etti: Türk müteahhitliğine baktığınızda Çin’den sonra ikinci sıradayız. Yurt dışında devam eden taahhüdümüz 11 milyar dolara yakın. Bugün 11 milyar dolar bildiğim kadarıyla 36 ülkede yatırım yapıyoruz. 1972’den bugüne kadar da 367 milyar dolar yurt dışında yatırımımız oldu. Bu şu manada önemli; ülkemizde 440 bin müteahhit var ve birçok teknik personelimiz kendini yurt dışında temsil edebilir hâle geldi ve orada proje çizebilir hâle geldi. Ülkemizdeki inşaat sektöründe yurt dışına açılması öngörüsünü önümüze koyduğumuzda yurt dışında iş yapmak, bu fuarlara katılmak, bizim mimarlarımızın, mühendislerimizin yurt dışında faaliyetlerde bulunması çok büyük önem arz ediyor. Bu anlamda doğrudan baktığımızda 250-300 sektörü ilgilendiren inşaat sektörümüzü 2019’un ikinci yarısından sonra da o piyasanın düzelmesiyle daha iyi seviyelere gelmesini bekliyoruz.

GÖBEKLİTEPE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Hazırladığı mimari maketlerle dünya çapında ses getiren çalışmalara imza atan RJ Models, yapımı 1.600 saat süren Göbeklitepe’nin maketini Cannes’da gerçekleşen MIPIM Fuarı’nda ilk defa sergiledi. Fuarı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank da RJ Models standında sergilenen Göbeklitepe’nin Maketi’ni inceleyerek ilgili bilgi aldı. RJ Models, dünyanın en ünlü maket şirketlerinden biri olarak tanınıyor. 2019’un dünyada ‘Göbeklitepe Yılı’ olması da söz konusu makete olan ilginin artışındaki en önemli etkenlerden biri olarak değerlendirildi. Cannes sahilinde kurulan ve Londra ile Paris arasında yerini alan İstanbul çadırı da en çok ziyaret edilenlerden biri oldu.

İSTANBUL ÇADIRI'NDA GÜÇ BİRLİĞİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un açılışta ziyaret ettiği İstanbul Çadırı’nın dinamik atmosferinde 10 firma ve kurum stant bazında yer alarak, projelerini dünya ile paylaştı. İş birliği yapan kurum ve firmalar şunlar: Emlak Konut GYO AŞ, Gülan Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ, I CAN BUY Uluslararası Gayrimenkul Yatırım AŞ, IGA İstanbul Havalimanı, İstanbul İmar İnşaat AŞ, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, Kalyon İnşaat ve San. Tic. AŞ, Oral Mimarlık Gayrimenkul Paz. İnş. Taah. Proj. Dek. AŞ, Rem Mimarlık Dek. Rest. Proje ve Taah. Hizmetleri Ltd. Şti, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği. Ayrıca on bir firma da ikili görüşme platformunda yer aldı.