Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmî Gazete’de yayımlandı. Düzenleme ile pilotlar, kabin memurlarının yüzde 70 vergi istisnasına açıklık getirilirken, evde üretim yaparak internet üzerinden satan ev kadınlarına 30 bin 700 liraya kadar gelirlerinden vergi alınmayacak. Bu kapsamda evlerinde havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri üretenler vergi ödemek zorunda kalmayacak. Ayrıca düzenleme ile engellilik ve hastalık gibi durumlarda ödenen tazminat ve yardımlar, işsizlik ödeneği ve işe başlatmama tazminatları gelir vergisinden muaf tutuldu. Aynı şekilde Türk Hava Kurumu ve havacılık sektöründe görevlendirilen pilotlar ile kabin memurlarının aylık ücretleri de yüzde 70 gelir vergisinden muaf olacak.

EV YAPIMI ÜRÜNLERDE MUAFİYETİN ŞARTLARI

l İmal edilen ürünlerin, 193 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında olması

l Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak ro-botu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve aletlerin kullanılmaması

l Dışarıdan işçi çalıştırılmaması

l Ürünlerin iş yeri açmaksızın satılması

l Ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılmaması

l Ürünlerin, ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri kermes, festival ve panayırlarda satılmaması

l Ticari, zirai veya mesleki kazancı dolayısı ile gerçek usulde gelir vergisine tabi olunmaması

l Faaliyetin, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapılmaması

l Kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde yapılan satışlar vergi muafiyetine engel olmayacak.