Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

16 Mart 2019 Cumartesi günü gram altın 228 TL seviyelerinde işlem görüyor. Yatırım yapanların en çok tercih ettiği ürünlerden olan çeyrek altın ise 367 TL’den alınıp, 375 TL’den satılıyor. Altının ons fiyatının 1.302 dolar olduğu aynı dakikalarda cumhuriyet altını ise 1.517 TL’den alınıp 1.540 TL’den satılıyor.