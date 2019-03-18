Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

6 Nisan’da İstanbul Havalimanı’ndan uçuşlara başlayacaklarını dile getiren Aycı, taşınma işlemleri ile ilgili şu bilgileri verdi: “Dünyanın en büyük havalimanına taşınıyoruz. 6 Nisan saat 14.00’te uçuşlar İstanbul Havalimanı’ndan başlayacak. Havacılık tarihinin en büyük taşınmalarından biri olacak. Biz bu taşınmayı belgesel yapacağız. Uzman bir ekiple de çalışıyoruz. Bu hikayeyi de paylaşacağız. Atatürk Havalimanı’nda bulunan uçaklar yolcusuz olarak gelecek. Diğer lokasyonlarda bulunan uçaklar yolcularıyla gelecek.” Yolculara tavsiyelerde de bulunan Aycı “Havalimanına erken gelin. Uluslararası uçuşlar için üç saat önce gelin. İlk defa uçacak, tecrübe edecekler de erken gelsin. Eskiden trafik alışkanlıkları belliydi, yolu ilk defa keşfedecekler, giriş çıkışları, otoparkları yeni görecekler. Her zaman yola çıktıklarından bir saat daha erken çıkmalarını istiyorum. Havalimanı içindeki yönlendirme çok önemli. 1.100 personel aldık. Dünyanın en büyük terminali, bir milyon 300 bin metrekare kapalı alanı var” diye konuştu.

Aycı, THY’nin satış iddialarıyla ilgili olarak ise şunları söyledi: THY’nin yüzde 51’i BİST’te halka açık. Yüzde 49 blok hissesi de Türkiye Varlık Fonu’na ait. Her seçim döneminde THY alınıp satılıyor, sosyal medyada yayılıyor. Ne böyle bir görüşme var ne de böyle bir konu var.