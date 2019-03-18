Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Avrupa’nın en büyük sıhhi tesisat fuarı ISH Frankfurt’ta gerçekleşti. Eczacıbaşı Holding fuara; banyo, bina, enerji ve havalandırma teknolojileri sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların, tasarım, inovasyon ve tasarruf konusundaki en yeni ürünleri yer aldı. VitrA, Artema, İntema Yaşam, Villeroy&Boch, Burgbad ve Engers markalarıyla hizmet veren Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu, ilk olarak 1985’te sadece 15 metrekarelik bir alan kiralayarak katıldığı bu dev fuarda, bu yıl iki bin metrekarelik iki ayrı stantta yer aldı.

Gazetelerin ekonomi müdürleri ile katıldığımız fuarda bizlere Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı da eşlik etti. Fuarda bir sunum yapan Eczacıbaşı Yapı Ürnleri Grbu Başkanı Ali Aköz, grup olarak altı kategoride altı marka ile beş stratejik pazarda faaliyet gösterdiklerini söyledi. İkisi Fransa, dördü Almanya, ikisi Rusya ve beşi Türkiye’de olmak üzere toplam 13 fabrikada üretim yaptıklarını kaydeden Aköz, seramikten armatüre, banyo mobilyasından seramik sağlık gereçlerine kadar pazara milyonlarca parça ürün tedarik ettiklerini bildirdi.

Aköz’e üretim yaptıkları pazarlarda yetişmiş eleman ve teknik eleman bulma konusunda en çok sıkıntı yaşadıkları ülkeyi sorduk. En büyük sıkıntıyı Türkiye’de yaşadıklarını anlatan Ali Aköz “En büyük tesislerimiz Türkiye’de olduğu için burada yaşıyoruz. Sanayide çalışmak mühendislere de cazip gelmiyor. Ara eleman, teknik eleman bunlar en büyük zorluğumuz” dedi. Aköz, bu konunun çözümünde meslek liselerinin önemine işaret etti.

Ali Aköz’ün sunumunda verdiği bilgilere göre, Vitra markası grubun amiral gemisi konumunda. Grup ülkemizin seramik sağlık gereçleri ihracatının yüzde 52’sini yapıyor. Türkiye’nin kilogram başına ihracat birim değeri 1,36 dolarken, Vitra ürünlerinin değeri 2,12 dolar değerinde. Katma değerli klozette bu oran 3,48 dolara kadar çıkıyor. Türkiye’deki tesislerine 2014-2018 yıllarında 203 milyon avro yatırım yapan Eczacıbaşı, 2019-2020 döneminde 107 milyon avroluk bir yatırımı daha devreye alacak.

Almanya’nın 200 milyon avroluk ciro ile Türkiye’deki satışlarının önüne geçtiğini belirten Ali Aköz, seramik sağlık ürünlerinde Çin’den sonra en büyük ihracatçı olduklarını söyledi. Vitra olarak Avrupa’nın en büyük ihracatçı firması olduklarını dile getiren Aköz’e, enerji ve döviz kaynaklı maliyetleri fiyatlara ne ölçüde yansıttıklarını sorduk. İhraç ürünleri zaten döviz üzerinden olduğunda o yönde kayda değer bir değişim olmadığını vurgulayan Aköz, iç pazardaki fiyatları da ihracat kanalından gelen gelirle dengelediklerini bildirdi.

Aköz’e toplantıda sanayi üretimindeki düşüş ve 2018’in son çeyreğinde ekonomideki küçülme de soruldu. Kısa değil uzun vadeli bakış açısıyla hareket ettiklerini dile getiren Aköz, grup olarak yatırımlara ve üretime devam edeceklerini ifade etti. Rusya pazarına ilişkin sorumuzu yanıtlayan Aköz, yaşanan kriz sonrası Rusya’nın biraz daha toparlanması gerektiğini söyledi. Aköz, akıllı ürünler konusunda da İstanbul Teknopark’ta çalışmalar yaptıklarını, bazı akıllı ürünlerin üretiminde Vestel gibi teknoloji şirketleriyle de işbirlikleri olduğu bilgisini verdi.