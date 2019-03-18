Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devlet kentsel dönüşümde sahaya iniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye’de dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon konuttan 1,5 milyonunun acil ve öncelikli durumda bulunduğunu belirterek 5 yıl içerisinde 300 bin konutu devlet eliyle dönüştüreceklerini bildirdi. Dönüşüm kapsamında faiz desteği de sunacaklarını belirten Kurum şunları kaydetti: Bu dönüşümle birlikte o 300 bin konutun yaklaşık yüzde 10’unu Toplu Konut İdaresi Başkanlığı eliyle yapacağız. Kalan kısmına da İller Bankası Genel Müdürlüğümüz ile yüzde 50’ye kadar faiz desteği vermek suretiyle, o kentsel dönüşümü yerel yönetimlerimizle yapma arzusu içindeyiz. Bunları yaparken de mahalle kültürünü, az katlı, yatay mimari anlayışını ve içinde sosyal donatıların olduğu o kentsel dönüşümdeki bizim istediğimiz, örnek aldığımız, o örnek şehircilik modelini tüm şehirlerimize yapmak istiyoruz.

İKİ YÜZ BİNİ AŞTI

Bakan Kurum, yurt genelinde başlattıkları 50 bin sosyal konut projesini de tüm ülke geneline yaymak istediklerini söyledi. Kurum, “240 aya varan vadelerimiz var. Başvurular 200 bini aştı. Yatay mimariyi, o bizim mahalle kültürü anlayışımızı, içinde yeşil alanların, sosyal donatıların olduğu o şehirleşme anlayışını tüm illerimize yapmak istiyoruz. Çünkü biz istiyoruz ki o mahalle anlayışı devam etsin, gelecek nesillere aktarılsın” dedi

Bakan Kurum, TOKİ’nin 21 Mart’ta başlayacak yüzde 22 indirim kampanyasının 210 bin vatandaşı ilgilendirdiğini anlattı. Kampanyanın 19 Nisan’da sona ereceğini dile getiren Kurum, şöyle devam etti: Biz sadece inşaat yapmıyoruz. Çevremizi, tabiatımızı da koruyacak birçok proje geliştiriyoruz. Bizim önceliğimiz gelecek nesillere, çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza mutlu, huzurlu, o millet bahçelerinde, parklarda, meydanlarda oynayabilecekleri alanları inşa etmek. Bu yüzden 81 ilimizde millet bahçesi projelendiriyoruz. Hamdolsun artık illerimizin de dışında ilçelerimize kadar indik. İlçelerimize dahi bu bahçeleri yapıyoruz. Bir kısmının açılışını yaptık, bir kısmının da projelendirme sürecini yapıyoruz.”

YÜZDE 22 İNDİRİM İÇİN BAŞVURULAR 21 MART'TA BAŞLIYOR

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) yüzde 22 indirim kampanyasının detayları belli oldu. 210 bin konut ve iş yeri sahibini yakından ilgilendiren kampanyada başvurular 21 Mart-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Kampanyadan, satışları 2017 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti aynı yılın sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri sahipleri ile bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek. Ayrıca konut ve iş yeri sahiplerinin TOKİ’ye aidat, emlak vergisi gibi herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.