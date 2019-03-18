Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve işyeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeniyle indirim kampanyası düzenlendi. Bu kapsamda bu yıl peşin ödemelerde yüzde 22 indirim yapılacak.

Kampanyadan 210 bin konut alıcısı yararlanabilecek. Fırsattan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da faydalanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından yararlanabilecek.



Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve işyeri alıcıları 21 Mart-19 Nisan arasında ilgili bankaya başvurabilecek. Kampanyadan, satışları 2017 sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2017 sonuna kadar başlamış olanlar yararlanacak..