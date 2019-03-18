Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evlilik için tasarruf amacıyla açılan ‘çeyiz hesabı’na sağlanan devlet katkısı arttı. 5 bin lira olan devlet katkısının üst sınırı, 9 bin liraya yükseldi. Karar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; çeyiz hesabında biriken paranın tamamı, evlenmeden iki ay öncesine kadar çekilebilecek. Çeyiz hesabı sahipleri, hesabını başka bankaya taşıyabilecek. Katılımcılar, aynı anda birden fazla aktif çeyiz hesabı açamayacak.



5 YILA KADAR BİRİKİM



Hesaba katılım için 155.26 lira olan asgari ödeme tutarı, yeniden değerleme oranına göre artacak ve belirlenecek yeni tutardan kaynaklı fark da ödenecek. Çeyiz hesabına devlet katkısı, düzenli ödeme süresi 36 ile 47 ay arasında olanlar için yüzde 20 ve 6 bin 500 lira olacak. 48 ile 59 ay arasında düzenli ödeme yapanlara devlet katkısı yüzde 22 ve 7 bin 500 lira olacak. 60 ay ve üstünde düzenli ödeme yapanlara devlet katısı ise yüzde 25 ve 9 bin lira olacak.



NASIL ALINIR?



Hesap sahibinin, devlet katkısına hak kazanması için 27 yaşını doldurmadan önce ilk evliliğini yapması ve evlenmeden önce asgari 3 yıl boyunca çeyiz hesabına düzenli ödeme gerçekleştirmesi gerekecek. Evlenen çiftlerden kriterleri yerine getiren her bir eş devlet katkısından ayrı ayrı yararlanabilecek. Bu şekilde evlenecek çiftler toplamda 18 bin lira destek alabilecek. Hesapta biriken para işletilecek yani faiz gibi geliri de olabilecek.