Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplamda 76.5 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen ve ilk fazının açılışı 29 Ekim 2018 yılında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı, tam kapasiteye 7 Nisan 2019’da geçecek. Türk Hava Yolları (THY) Başkanı İlker Aycı, “Dünyanın en büyük havalimanına taşınıyoruz. 6 Nisan saat 14.00’te uçuşlar İstanbul Havalimanı’ndan başlayacak” diye konuştu.

BELGESELİ ÇEKİLECEK

Havacılık tarihinin en büyük taşınmalarından biri olacağını belirten İlker Aycı, “Biz bu taşınmayı belgesel yapacağız. Uzman bir ekiple çalışıyoruz. Bu hikayeyi de paylaşacağız. Atatürk Havalimanı’nda bulunan uçaklar yolcusuz olarak gelecek. Diğer lokasyonlarda bulunan uçaklar yolcularıyla gelecek. Taşınma sonrası bir hafta içinde tam kapasiteye çıkacağız. Yolcularımızın hoşgörüsüne sığınmamız gereken bir süre olacak. Her ayrıntıyı tek tek düşünüp test ettik" dedi.

3 SAAT ERKEN GELİN

İstanbul Havalimanı’ndan seyahat edecek yolculara yurtdışı uçuşlar için 3 saat, yurtiçi uçuşlar için ise 2 saat önce alanda olmaları konusunda uyarıda bulunan Aycı, şunları söyledi: “İlk kez uçacak, deneyimi olacaklar da erken gelsin. Eskiden trafik alışkanlıkları belliydi, yolu ilk kez keşfedecekler, giriş çıkışları, otoparkları yeni görecekler. Her zaman yola çıktıklarından 1 saat daha erken çıkmalarını istiyorum.yolcularımız yeni deneyimlere sahip olacaklar.”

KAPASİTE ARTIŞI

İstanbul Havalimanı’nda yüzde 10 fazla kapasite ile başlayacaklarını belirten İlker Aycı, “500 uçak parkı var. 180’den fazla köprü bulunuyor. uçuşların yüzde 80’i bu köprülerden olacak. İki pistle başlıyoruz. Seneye 3’üncü pist de aktif olacak. Dar gövde uçakla 60’tan fazla merkeze uçuyoruz. Dünyada seyahat edenlerin yüzde 40’ına hitap ediyoruz ve 309 noktaya uçuyoruz. uçuş noktası artacak. Çift alanda kargo operasyonu yapacağız. Kargoda Avrupa’nın en büyüğü, dünyanın da 8’incisiyiz” dedi.

BOEING 737 MAX 8'LER UÇMAYACAK

6 ayda iki kazaya karışan ve 346 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Boeing 737-8 Max ve 737-9 Max uçaklarının tüm uçuşlarını, geçtiğimiz hafta yasaklayan 50 ülkenin arasında Türkiye de vardı. Bu konuya değinen İlker Aycı, “Uçakları indirme kararını Avrupa’dan önce aldık. Kendi içimizde tüm uçaklarımızı çek ettik, bildirilmiş arıza var mı yok mu diye tespitler yaptık ve sorun çıkmadı. bu uçakları, otoriteden onay alana kadar uçurmayacağız” diye konuştu.

8 BİN KİŞİYİ İŞE ALACAK

İlker Aycı’nın konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar ise şöyle:

✘ THY’nin satışına ilişkin iddialar doğru değil.

✘ 1150 yeni kaptan ve 2 bin 300 kabin ekibini işe alacağız. Bu yıl 8 bini aşan istihdam planlıyoruz. 60 bin kişilik ailemiz 68 bin kişiye çıkacak.

✘ Haziran ayında boeing 787-900 Dreamliner’ı filomuza katacağız. Bu yıl 6 tane 787 uçak katılacak. A350 uçaklar da 25+5 katılım olacak.

✘ Kuzey Işıkları’nı görmek isteyenler için yeni hatlar açılacak. 2019’da 8 yeni hat açılışı yapılacak.

✘ Kapadokya’da gün doğumuna ilişkin senaryo yapacağız.

✘ Turistlerin Şanlıurfa’daki Göbeklitepe’yi ziyaret etmesini sağlayacağız.

✘ Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin yüzde 76’sını biz taşıyoruz.

✘ uçuşlarda en çok kemer bağlama ikazı yapan şirketlerden biriyiz.

✘ 2018’de küre ödülü aldı lego güvenlik videomuz. Havacılık alanında bilinirlikte 2’nciliğe çıktık.

TOPLU ULAŞIM NASIL SAĞLANACAK?

İstanbul Havalimanı’na İETT ve İstanbul Otobüs AŞ’nin yeni markası ‘Havaist’ hatlarıyla toplu ulaşım sağlanıyor. Havaist, 7 nisan sonrası hat sayısını 18’e, bu hatlarda çalışacak otobüs sayısını ise 150’ye çıkaracak. Bütün ödemelerin ‘İstanbulkart’tan yapılabildiği ve internet imkanı da sunan Havaist otobüsleri ile Taksim’den 100, Yenikapı’dan 90, 15 Temmuz Demokrasi (Esenler) Otogarı’ndan 90, TÜYAP’tan 110, Kozyatağı’ndan 110 dakikada ulaşım sağlanabilecek.

CNN Turk