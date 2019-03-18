Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Modernizasyon çalışmaları tamamlanan Kapıköy Gümrük Kapısı yarın Van’da Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından açılacak. Gümrük kapısının yenileme çalışmaları, Ticaret Bakanlığı ile TOBB/GTİ A.Ş. işbirliğinde Yap-İşlet-Devret Modeli ile 100 milyon liranın üzerinde yatırımla tamamlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, daha önce 18 dönüm sahada sadece yolcu ve küçük araçlara hizmet veren söz konusu kapı, yenileme çalışmalarıyla genişletilerek 70 dönümlük alanda hizmet vermesi sağlandı. Yaklaşık 14 bin metrekare kapalı alana sahip yeni gümrük tesislerinde; idari ve ticari binalar, arama hangarı, kaçak eşya ambarı, teknik bina, 3 giriş-3 çıkış olmak üzere toplam 6 adet muayene peronu, yaya yolu ve yolcu salonları inşa edildi. Modernize tesislerin hizmete açılması ile birlikte gümrük sahasında tır işlemlerinin de sonuçlandırılabilmesi imkanı sağlandı. Ayrıca tır ve yolcu araçlarının taranabileceği bir adet X-Ray cihazı konumlandırılarak, son teknoloji cihazlarla kaçakçılıkla etkin mücadelede edilmesi sağlandı.



Kapının yenilenmesi ile hayvansal ve bitkisel ürünlerin kontrollerinin sağlıklı bir biçimde yapılması için Tarım ve Orman Bakanlığı kontrol noktası da faaliyete geçirildi.