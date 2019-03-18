Adıyaman merkez Petrol Mahallesinde TOKİ tarafından yapılması planlanan konutların ön talep başvuruları 11 Marttan itibaren başladı. Brüt 75 metrekare olan 2+1 nitelikli 245 konut, brüt 110 metrekare olan 3+1 nitelikli 105 konut için Halk Bankası Adıyaman Şubesine bir haftada 3 bini aşkın kişi ön talep başvurusunda bulundu. Banka şubesi önünde TOKİ ön başvurusu için kalabalık ve sıra oluştu.
TOKİ Konutlarının ön talebine binlerce başvuru yapıldı
18.03.2019 - 17:59 | Son Güncelleme: 18.03.2019 - 18:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TOKİ tarafından Adıyaman’da yapılması planlanan 350 konut için bir haftada başvuru sayısı 3 bini geçti.
Etiketler : TOKİ,Adıyaman,
611087 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/611087.aspx
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