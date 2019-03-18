Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adıyaman merkez Petrol Mahallesinde TOKİ tarafından yapılması planlanan konutların ön talep başvuruları 11 Marttan itibaren başladı. Brüt 75 metrekare olan 2+1 nitelikli 245 konut, brüt 110 metrekare olan 3+1 nitelikli 105 konut için Halk Bankası Adıyaman Şubesine bir haftada 3 bini aşkın kişi ön talep başvurusunda bulundu. Banka şubesi önünde TOKİ ön başvurusu için kalabalık ve sıra oluştu.