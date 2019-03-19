Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konut satışlarında yurt içinde gerileme yaşanırken, yabancıya satışta peş peşe rekorlar kırılıyor. Şubat ayında yabancıya 3 bin 321 adet konut satıldı. Bu rakam, geçen yılın şubat ayına göre yüzde 92,1’lik artışı gösteriyor. Başka bir ifadeyle, yılın en kısa ayında, yabancıya satışta tarihî rekor kırılmış oldu. Verilere göre İstanbul, yabancıların konut tercihinde ilk sırayı koruyor. İstanbul’da geçen şubatta 604 konut alan yabancılar, bu yılın şubat ayında 1440 konutun sahibi oldu. Yabancıların İstanbul’dan konut alımı, geçen şubat ayına göre yüzde 138,4 artış gösterdi. Yabancıların tercihinde 672 konutla Antalya ikinci sırada yer aldı. Ankara’da 196 konut alan yabancılar, Bursa’da 192, Yalova’da 138, Sakarya’da 80 konutun sahibi oldu. Son dönemlerin yükseleni Trabzon’da satılan konut sayısında ise yüzde 26.8’lik düşüş yaşandığı dikkat çekti.

Türkiye’de konut sahibi yabancıların uyrukları dikkate alındığında, Iraklılar, liderliğini korudu. Geçen yılın şubat ayında 308 konut satın alan Iraklılar, bu yılın şubat ayında 628 konutun sahibi oldu.



Iraklıları, 307 konutla İranlılar, 236 konutla Ruslar, 166 konutla Afganlar ve 1150 konutla Kuveytliler takip etti. Şubat ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla konut satışlarının en fazla arttığı ülke yüzde 376,7 ile Yemen olurken, bu ülkeyi yüzde 171,7 ile Ürdün ve yüzde 151,6 ile İran izledi.

IRAKLILAR VATANDAŞLIKTA COŞTU

Özellikle KDV muafiyeti, vatandaşlık için 250 bin dolarlık yatırım bedeli gibi düzenlemeler, yurt dışında düzenlenen fuarlardan sonra yabancıyı satışı en çok hareketlendiren unsur oldu.



Emlak Danışmanı Evrim Kırmızıtaş’ın verdiği bilgiye göre zengin Suudiler, Kuveytliler ve Katarlılar en çok İstanbul ve Trabzon’dan ev aldı. İşte ilginç veriler:

¥ Suudiler her segmentten gayrimenkul alırken, Katarlılar sadece konutu tercih ediyor.

¥ Iraklıların tercihi ucuz konut, İranlılar ise ucuz konut da alıyor, yalı da. Beylikdüzü’nde 1+1 tercih eden de çok.

¥ İzmir de İranlıların radarında. Afganlıların da Birçok kentten ev aldığı görülüyor.

YALILAR 500 MİLYON LİRAYA KADAR VARIYOR

Evrim Kırmızıtaş Başaran’ın verdiği bilgiye göre Orta Doğu ülkelerinden üst düzey gelir grubuna sahip belli bir kesimin İstanbul Boğazı’ndaki yalı ve köşklere büyük ilgisi var. Avrupa yerine İstanbul’da yalı veya köşk tercih etmelerinin başlıca sebebi daha kolay vatandaşlık alabilmeleri. Ev almak isteyenler nisan-mayıs aylarında İstanbul’a gelmeye başlar ve bu yoğunluk ekime kadar sürer. İstanbul Boğazı’nda yalı fiyatları 30 milyon lira ila 500 milyon TL arasında değişiyor.