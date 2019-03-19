Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yıllarda memurlara ilave 1 derece ilerlemesi gelmişti. Halen görev yapan binlerce memura daha ilave derece ilerlemesi gündeme geldi. Çalışmalar tamamlandığında daha önce derece ilerlemesi düzenlemelerinden yararlanmayan memurlara ilave derece verilmiş olacak. Bu sayede memurların hem aldıkları maaşlar hem de emekli maaşlarında yükselme sağlanıyor.

İşte taslak metni:"457 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek geçici madde, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen mülga ek geçici madde ve 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen ek geçici madde hükümleri; anılan ek geçici maddeler kapsamında belirtilen (sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar dahil) ve bu ek geçici maddeler ile 2/2/2005 tarihli ve 5289 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmamış olanlar ile Kamu görevlilerine ilişkin Toplu sözleşme hükümlerinde yer alan ilave derece verilmesi hükmünden yararlanmayanlardan, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunanlar (aylıksız izinde bulunanlar dahil) ile bunlardan anılan tarihten önce emekli, adi malüllük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylığı alanlar hakkında da uygulanır."

Vatan