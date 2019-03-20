Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY’nin hâlen günde iki sefer uçtuğu Nevşehir seferleri İstanbul Havalimanı’nın açılmasıyla birlikte yaz tarifesinde üçe çıkacak. Anadolujet ise İstanbul Sabiha Gökçen’den her gün uçacak. Nevşehir’e günlük sefer sayısının ise uçak durumuna bağlı olarak beşe çıkarılması kararı alındı. Kapadokya Havalimanı’ndan geçen yıl 380 bin yolcu geçiş yaparken, yeni seferlerin başlamasıyla bu sayının 500 bine ulaşması bekleniyor.

İLK KARGO UÇAĞI İNDİ

Öte yandan Turkish Cargo, dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı’na direkt olarak ilk kargo uçuşunu düzenledi. Boeing 777F tipi kargo uçağıyla Şanghay-Bişkek-İstanbul rotasında düzenlenen uçuşla İstanbul Havalimanı’na ilk direkt kargo seferi yapıldı. Şirket, dünyanın 124 ülkesine hizmet sağlıyor.