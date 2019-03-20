Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurulacak tesisle bin kişilik ilave istihdam sağlanacağını belirten Erdoğan “Kendi demir çelik ürünlerimizin AR-GE çalışmaları için burada önemli bir merkez kuruldu. Kendi zırh çeliğimizi Ereğli’de üretmeye başladık. Böylece savunma sanayiimizin önemli bir ihtiyacını karşılamış oluyoruz. Fabrikamızda yeni bir galvanizleme tesisi inşa edildi. Deneme üretimine başladık. Önümüzdeki ayda açılışı yapılıyor. Bu tesis ülkemizin ithalatında 210 milyon liralık iyileşmeye vesile olacak. Önümüzdeki dönemde bakanlıklarımızla belediyemizle birlikte Ereğli’yi daha büyük yatırımlara kavuşturacağız” dedi.

Erdoğan Türkiye kömür işletmeleri için bin işçi alımı yaptıklarını hatırlatarak, kalan 500 işçinin de en yakın zamanda işbaşı yapacağını bildirdi. Zonguldak İHA