Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Terörle, teröristle kararlılıkla mücadele ettik. Şimdi onların 'giremez' dedikleri yerlerde biz rafting yapıyoruz. Bu şehre huzurun gelmesi, bu şehre güvenin gelmesi nelere kadir, bunu görmüş oluyoruz." dedi.

Varank, son yıllarda terörle mücadelede sağlanan başarı dolayısıyla huzur ve güven ortamının hakim olduğu Tunceli'de nevruz kutlamaları kapsamında rafting heyecanını yaşadı.

Mustafa Varank, kentteki Munzur Çayı üzerinde 8-13 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Rafting Şampiyonası öncesi inceleme yapmak üzere Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel ile Munzur Vadisi'ne gitti.

5 KİLOMETRELİK PARKURDA KÜREK ÇEKTİ



Burada daha önce şampiyona için hazırlanan 5 kilometrelik parkuru inceleyen Varank, spor kıyafetlerinin üzerine can yeleği giydi, kaskını taktı ve küreğini eline alarak rafting botuna bindi.

Milli sporcularla şampiyona öncesi ilk deneme raftingini gerçekleştiren Varank ve Vali Sonel, yaklaşık 5 kilometrelik parkurda heyecan dolu anlar yaşadı.

Bakan Varank, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, raftingin çok heyecanlı ve eğlenceli geçtiğini söyledi.

"TERÖRİSTLERİN 'GİREMEZ' DEDİKLERİ YERLERDE RAFTİNG YAPIYORUZ"

Munzur Çayı'nın ve Munzur Vadisi'nin güzelliklerine değinen Varank, "Terörle, teröristle kararlılıkla mücadele ettik. Şimdi onların 'giremez' dedikleri yerlerde biz rafting yapıyoruz. Bu şehre huzurun gelmesi, bu şehre güvenin gelmesi nelere kadir bunu görmüş oluyoruz. Biz Tunceli'mizde bu huzurun, güvenin devam etmesini istiyoruz." diye konuştu.

"CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELECEK"

Bakan Varank, bölgede huzur ve güven devam ettikçe Türkiye'nin değil, belki dünyanın en güzel coğrafyalarından biri olan Tunceli'nin bir cazibe merkezi haline geleceğine dikkati çekerek, "Bu sene yaz aylarında günlük 5 bin rafting yapılması planlanıyor. Ona göre hazırlık yapıldı. İnşallah biz şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Dünya Rafting Şampiyonası

Varank, Dünya Rafting Şampiyonası'nın haziran ayında Tunceli'de düzenleneceğini hatırlatarak, bin dolayında sporcunun kente gelerek şampiyonaya katılacağını belirtti.

Tunceli'ye yaptığı hizmetlerden dolayı Vali Sonel'e teşekkür eden Varank, yaptıkları rafting ile Tunceli'yi Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmış olduklarını anlattı.