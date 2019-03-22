Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Grup toplam 1 milyar dolarlık yatırımla; çelik üretim kapasitesini ve verimliliğini artırmayı, güncel teknoloji kullanımını geliştirmeyi ve geriye entegrasyonu tamamlayarak rekabetçilikte güçlenmeyi hedefliyor. Bu yatırımların dünya çelik üretim sıralamasında 8’inci sırada yer alan Türk çelik endüstrisinin iddiasını devam ettirmesine de katkı sağlayacağını belirten Oyak Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem “Bu kapsamda planladığımız yatırımlar ile Ereğli fabrikamız ham madde üretiminde yeterli hâle gelecek ve fabrikamızın üretim ka-pasitesi artacak. Aynı zamanda dijital endüstride yaşanan gelişim yakalanırken, fabrikamızın verimliliği de artmış olacak. Oyak Maden Metalürji Grubu olarak, ürün teknolojisinin ötesinde ülke sanayisinde de bu konuda öncülük görevimiz olduğunun bilincindeyiz” dedi. Oyak Maden Metalürji Grup Başkanı Toker Özcan da 1 milyar dolar bütçeli yatırım kapsamında 800 bin ton/yıl kapasiteli kok üretim tesisi, 5 milyon ton/yıl kapasiteli sinter üretim tesisi, yeni yüksek fırın, çelikhane yenileme ve modernizasyonu, liman modernizasyonu ve Endüstri 4.0 sistemlerinin yer aldığını söyledi. Özcan “Kaynak kullanım verimliliği açısından dünya çelik pazarında en iddialı oyuncu konumuna geldik ve bu konumumuzu korumaktan öteye güçlendirerek rakiplerimizle aramızdaki farkı açacağız. Rekabet ortamı, devletlerin müdahalelerini artırmasıyla farklı bir zemine taşındı. Yeni zeminin kalıcı olacağını düşünüyoruz ve grubumuzu tüm boyutlarda güçlendirecek yatırım paketini de bu çalışmalarımız kapsamında tasarladık” diye konuştu.