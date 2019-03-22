Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TESK ve KOSGEB iş birliğiyle hayata geçirilen Yurt dışı İş Gezisi Desteği’nin ilk gezisi İtalya’ya gerçekleştirdi. Destek kapsamında 14 ayakkabıcı Milano’da fuara katıdı. Yurt dışı iş gezilerinin hem esnaf ve sanatkâra hem de ülkeye olumlu şekilde yansıdığını vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken “Gaziantep Ayakkabıcılar Odasınca organize edilen yurt dışı iş gezisi ile 14 ayakkabıcı KOBİ İtalya Milano’da fuar ziyareti yaptı. İtalyan ayakkabı firmaları ile ikili görüşmeler, İtalyan-Türk Birliği ziyareti gerçekleştirildi. Yurt dışı İş Gezisi Desteği hem esnaf ve sanatkâr için hem de ülkemizin tanıtımı için çok önemli kapılar açıyor. Esnaf ve sanatkâr hem kendi sektöründeki gelişmelerden haberdar oluyor, hem iş birlikleri yaparak kendine fayda sağlamış oluyor hem de bu sayede ülkemizin tanıtımını ve ihracatın artmasını sağlıyor. Tüm esnaf ve sanatkârımızın bu destekten faydalanması gerekiyor. Çünkü esnafın büyümesi, kendini geliştirmesi, yurt dışına açılması demek ekonomimizin de aynı şekilde güçlenmesi demektir” dedi.