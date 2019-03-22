Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Merkez Bankası, önceki günkü toplantısında beklentiden daha güvercin mesajlar verdi. Faiz oranlarını beklendiği gibi değiştirmeyen FED, bu sene için faiz artış tahminini, ikiden sıfıra indirdi. Banka, bilanço küçültmeyi de eylül ayında durduracağını söyledi. Yani eylül ayından sonra, FED piyasadan artık dolar çekmeyecek. Bu arada büyüme tahminleri de aşağı yönlü revize edildi. FED, bu sene için büyüme tahminini yüzde 2,3’ten yüzde 2,1’e, 2020 için yüzde 2’den yüzde 1,9’a düşürdü. FED Başkanı Jerome Powell “Normalleşme kademeli olacak. Enflasyon hedefinin yakalanmaması, FED’in sabırlı olmasının nedenlerinden biri. Faiz artıracak ya da düşürecek bir sebep şu anda göremiyoruz” dedi. Karar sonrası küresel dolar endeksi hızla değer kaybetti. Dolar/TL de, önceki akşam 5,40 TL seviyesine kadar gevşedi. Dünkü işlemlerde 5,45 TL civarında denge bulmaya çalıştı.

'ONS'TA DESTEKLİ YÜKSELİŞ

Altının ons fiyatı “güvercin” FED kararları sonrasında 1.320 dolar sınırına kadar tırmandı. İçeride de gram fiyatı yükselişe geçerek, 231 TL’ye ulaştı ve son 2,5 ayın zirvesini gördü. FED üyelerinin 2019’da faiz artırımı öngörmediğini ve 2020 sonuna kadar da bir defa faiz artışı tahminine yer verdiğini belirten analistler, bu durumun altını desteklediğini belirtiyor. Teknik açıdan altının gram fiyatında 228 liranın destek, 232 liranın direnç konumunda olduğunu belirten analistler, ons fiyatında da 1.325 doların direnç, 1.300 doların destek olarak izleneceğini kaydetti.

LİKİDİTE BOLLUĞU

Garanti Yatırım Araştırma Koordinatörü Tufan Cömert, FED’in faiz artırmayacağını ve piyasalardaki dolar likiditesinin bol kalmaya devam edeceğini belirterek “Bunun piyasa dilinde tercümesi ‘dolar sat, doların değer kaybından nemalanacak ne varsa onu al!..’ Zaten FED açıklamasının hemen ardından dolarda değer kaybı ve ilgili enstrümanlarda hızlı bir hareket gördük” dedi.