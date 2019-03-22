Dolar kuru, Fed kararının gelişen ülke piyasaları üzerindeki iyimser etkisiyle kısa süreli bir düşüşün ardından Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik endişeler ve yurtiçi yerleşiklerin döviz almaya devam etmesi nedeniyle indiği 5.40 seviyesinde kalmadı. Dolar neredeyse kayıplarının tamamını geri aldı ve haftanın sişlem günü olan 22 Mart gününe 5.4650 ile başladı. Euro 6.22, sterlin ise 7.1820'de
Dolar düştü mü? Dolar kaç TL? (22 Mart dolar ve euro fiyatları)
22.03.2019 - 08:53 | Son Güncelleme: 22.03.2019 - 09:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar düştü mü? Dolar kaç TL? İşte merak edilen 22 Mart dolar ve euro fiyatları...
Etiketler : dolar,euro,para piyasaları,ekonomi,
611812 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/611812.aspx
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