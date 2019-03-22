Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi



Dolar kuru, Fed kararının gelişen ülke piyasaları üzerindeki iyimser etkisiyle kısa süreli bir düşüşün ardından Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik endişeler ve yurtiçi yerleşiklerin döviz almaya devam etmesi nedeniyle indiği 5.40 seviyesinde kalmadı. Dolar neredeyse kayıplarının tamamını geri aldı ve haftanın sişlem günü olan 22 Mart gününe 5.4650 ile başladı. Euro 6.22, sterlin ise 7.1820'de