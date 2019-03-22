Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları, yeni haftaya yükselişle başlamıştı ve haftanın son günü gelirken son iki buçuk ayın zirvesini gördü. Dün öğlen saatlerinde en yüksek noktaya çıkan altın fiyatları kapanışta düşüş yaşasa da son iki ayın zirvesinde yer alıyor. İşte güncel altın fiyatları…

21 MART GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: 230,04 TL’den alınıyor 230,07 TL’den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN: 369,25 TL’den alınıyor 377,58 TL’den satılıyor.

YARIM ALTIN: 736,19 TL’den alınıyor 755,15 TL’den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI: 1.534,00 TL’den alınıyor 1.557,00 TL’den satılıyor.