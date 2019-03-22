Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol, küresel LNG üretiminin giderek arttığını belirterek, "Dünyadaki LNG furyası ile birlikte elimize büyük bir fırsat geçti. Şimdi, Türkiye'nin çok yakın zamanda Rusya ile olan uzun dönemli gaz kontratları müzakere edilecek. Eskiden, elimizde fazla imkan yoktu. Güzel adımlar attık, LNG altyapısını kuruyoruz. Bununla birlikte artık gazda ciddi pazarlık edip, fiyatları düşürebiliriz." dedi.

Birol, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin "Enerjide Yeni Dengeler" panelinde küresel enerji piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Enerji piyasalarının ekonomik büyüme ve jeopolitik gerilimlerden etkilendiğine dikkati çeken Birol, "Çin'de ekonomik büyüme beklentisi son 30 yılın en düşük seviyesinde. Son 10 yılda dünya petrol talebinin yarısı Çin'den geldi. Çin aynı zamanda, dünya gaz talebindeki büyümenin ana motoru ve yenilenebilir enerji yatırımınlarının yüzde 33'ü bu ülkede gerçekleşiyor." diye konuştu.

Öte yandan son dönemde ABD'nin kaya gazı ve petroldeki üretim artışının küresel piyasaları etkileyebileceğini aktaran Birol, şunları söyledi:

"ABD, geçen yıl Rusya'yı geçerek doğal gazda bir numaralı üretici oldu. Önümüzdeki 5 yıl içinde LNG ihracatının yüzde 75'i Amerika'dan gelecek. ABD, Avusturalya ve Katar, LNG'ye damgasını vuracak. Amerikan kaya gazı ve petrolündeki gelişmeler maçın sadece ilk 45 dakikası. Esas etkiyi ikinci yarısında göreceğiz, o da ihracat. Amerika, ilk 45 dakikada kaya gazı ve petrolünde kendi ihtiyaçlarını karşıladı. İkinci yarı ihracatı kapsıyor. Bu da bütün dengeleri değiştirecek. Yani, Amerikan kaya gazı ve petrolü maçın ikinci devresine başlıyor diyebiliriz."

Petrol kullanımı devam edecek

Birol, dünyadaki elektrik ve dijitalleşme konusundaki gelişmelerin göz önünde bulundurulması gerektiğini fakat elektrikli araçların yaygınlaşmasının petrol talebini çok fazla etkileyemeyeceğini ifade etti.

Dünyadaki 1 milyar aracın 5 milyonun elektrikli olduğunu aktaran Birol, şöyle dedi:

"Dünyadaki bütün arabalar küresel petrol kullanımının yüzde 18'ini oluşturuyor. Petrol talebinin yüzde 80'i farklı yerlerden geliyor. Bunlar petrokimya sektörü, kamyonlar ve havacılık. Dünya petrol talebini petrokimya sektörü tetikliyor. Petrokimya bizim hayatımızın içinde, diş fırçaları, telefonlar, poşetler, sentetik gübre, elektrikli araçlar, hepsinde. Modern yaşam devam ettikçe, petrokimya sektörü büyüyecek. Dolayısıyla petrol talebi de büyüyecek. O yüzden, en azından birkaç 10 yıl daha petrolle birlikte yaşayacağız."

LNG artışı Türkiye'ye büyük avantajlar sağlayacak

Birol, küresel piyasadaki LNG artışının Türkiye'ye büyük avantajlar sağlayacağını belirtti.

Türkiye'nin gaz ithalatının büyük kısmını Rusya'dan gerçekleştirdiğini anımsatan Birol, "Dünyadaki LNG furyası ile birlikte elimize büyük bir fırsat geçti. Şimdi, Türkiye'nin çok yakın zamanda Rusya ile olan uzun dönemli gaz kontratları müzakere edilecek. Eskiden, elimizde fazla imkan yoktu. Güzel adımlar attık, LNG altyapısını kuruyoruz. Bununda birlikte artık gazda ciddi pazarlık edip, fiyatları düşürebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.