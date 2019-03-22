Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çekmeköy’de otomotiv sektöründe hizmet vermekte olan Renault-Dacia yetkili satıcı ve servisi Otonova, sıfır km ve 2'nci el araçlarda test sürüş şenliklerini yarın (23 Mart) itibariyle başlatıyor.

Test sürüş şenliğine tüm Çekmeköy halkını davet eden Otonova Satış Müdürü Ebru Yaman, "Bu tarz organizasyonlar şehrin sosyal yaşam kalitesini yükseltiyor. Geleneksel hale getirmeyi düşündüğümüz ve planlandığımız test sürüş şenlikleri için geri sayım başladı. Yarın itibariyle Otonova Plazamızda ikram eşliğinde yapılacak olan sıfır km ve 2'nci el araçlar da test sürüş şenliği ve Mart ayına özel kampanyalardan faydalanmak isteyen tüm halkımız davetlidir" dedi.