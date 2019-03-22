Fabrikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, tüketicilerden gelen yoğun  talep üzerine fabrikadaki tarım market yanında tanzim satış mağazası açıldı. Mağaza açılışına, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı  Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri  Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Panpa Şirketi yöneticileri ve  çalışanlar katıldı.

Akay, Kayseri Şeker-Panpa Tanzim satış mağazasının sembolik bir mağaza  olduğunu, tüketicinin talebi halinde başka yerlere de açılabileceğini söyledi.

Kayseri Şeker-Panpa Tanzim satış mağazasında, Kayseri Şeker  Fabrikasının 1 kilogramdan 50 kilograma kadar paket ve torbadaki şeker ürünleri  ile Kayseri Şeker'e bağlı iştiraklerden Pan-Pazarlama şirketi tarafından  üreticiden alınan veya sözleşmeli olarak üretimi yaptırılan ürünlerden çerezlik  ve tohumluk kabak çekirdeği, ay çekirdeği, nohut, mercimek, fasulye ve Kayseri  Şeker Fabrikası serasında üretimi yapılan domates, İncesu çiftliğinde elde edilen  süt gibi temel gıda maddelerinin perakende olarak halka satışının yapılacağı  belirtildi.