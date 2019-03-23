Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arçelik, uluslararası dev bir satın almaya imza attı. Şirketin iştiraki Ardutch B.V., Bangladeş’te en büyük perakende ağına sahip beyaz eşya üreticisi Singer Bangladesh Limitet’in yaklaşık yüzde 57’lik hissesine sahip olan Hollanda merkezli Retail Holdings Bhold B.V.’yi 75 milyon dolara satın almak üzere anlaşma imzaladı. Arçelik’in Bangladeş’te yaptığı satın alma, İpek Yolu üzerindeki yatırımlarının önemli bir halkasını oluşturuyor. 2016 yılında Dawlance’ı alarak Pakistan pazarına giren Arçelik, 2017 yılında Hindistan’ın en büyük grubu Tata bünyesindeki Voltas ile ortaklık anlaşması imzaladı. Voltbek ortaklığının geçen yıl Hindistan’da temelini attığı yeni buzdolabı fabrikasının bu yıl faaliyete geçmesi planlanıyor.

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Türkiye ile Asya-Pasifik arasındaki, tarihsel olarak güçlü bir ekonomik koridor konumunda bulunan İpek Yolu üzerinde, küresel büyüme stratejilerine uygun çok önemli bir adım daha attıklarını belirtti ve “Küresel ölçekteki teknoloji ve AR-GE kapasitemizi Singer Bangladesh’in pazardaki güçlü konumu ve marka algısı ile birleştirerek yerel pazarın ihtiyaçlarına uygun ürünler geliştireceğiz” ifadesini kullandı. Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu da Asya-Pasifik bölgesinin sektörde gelecek 10 yılda gerçekleşecek büyümenin itici gücü olduğunu ifade etti.

İMZAYI BİRLİKTE ATTILAR

Arçelik’in Bangladeş pazarına girişinde önemli bir adım olan Singer Bangladesh’in yüzde 57’lik hissesini satın almasına dair anlaşma, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu Retail Holdings CEO’su / Yönetim Kurulu Başkanı Stephen H. Goodman Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu tarafından imzalandı. Singer Bangladesh, 385 mağaza ve 700’ün üzerinde toptan satıcısıyla faaliyet gösteriyor. Yüzde 57’si Hollanda merkezli Retail Holding’e ait olan şirketin kalan yüzde 43’ü Dakka ve Chittagong borsalarında işlem görüyor. Şirket buzdolabından çamaşır makinesine, televizyondan klimaya kadar geniş bir yelpazede üretim yapıyor. 2018 cirosu 164 milyon dolar, net kârı 11 milyon dolar olan şirketin 1.500’ün üzerinde çalışanı bulunuyor.