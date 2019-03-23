Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin

ANKARA

Başkanlık, çalışanların işlerine devam etmeleri için yeni görev yerlerine atamalar yaptı. Özelleştirme programına alınan kuruluşlarda “istihdam fazlası personel” olarak belirlenenler, diğer kamu kurumlarına nakledilmek üzere DPB’ye bildiriliyor. Ardından 30 gün içerisinde kamu kurumlarına atama işlemleri başlıyor. Bu doğrultuda geçtiğimiz yıl kapatılan veya özelleştirilen kamu kuruluşlarından 2 bin 355 personel, yeni görevleriyle buluştu. Bin 628 personelin de de, atama işlemleri devam ediyor. Personelin mağdur olmaması için, tercihleri ön planda tutuluyor.