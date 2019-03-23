Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker

ANKARA

Cumhurbaşkanlığı himayesinde bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilecek Hestoruex Fuarı (Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı) ile turizme 30 milyar katkı sağlanması hedefleniyor. Nisan ayında Antalya Expo Center’da kapılarını açacak olan fuarda, 165 ülkeden 6 bin kişilik alım heyeti gelecek. Sağlık, spor ve alternatif turizm profesyonellerini buluşturacak fuarda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 30 spor federasyonu 1.000 metrekare alanda stant açacak. Hestoruex Danışma Kurulu Başkanı Emin Çakmak, ilkini 2017 yılında gerçekleştirdikleri organizasyonda 150 ülkeden 4 bin 40 alım heyetini Antalya’da ağırladıklarını belirterek “İlk yılda 10 milyar, ikinci yılda 20 milyar lira ekonomiye katkı sağladık. Hedefimiz bu yıl 30 milyar TL’ye ulaşmak” dedi.