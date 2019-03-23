Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu

ANKARA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının öncülüğünde greçekleştirilecek çalışmalarda optik algılayıcılar kullanılarak maden, jeotermal, doğal afet, çevre kirliliği gibi konularda 700 bin kilometrekarelik uzaktan algılama yapılacak. Doğal afet zararlarını azaltmaya yönelik çalışmalar her yıl yüzde 25 oranında artırılacak. Mağaraların ve karst ekosistemlerinin koruma ve kullanım yöntemleri belirlenirken, yer bilimleri veri tabanı oluşturulacak. Öte yandan Akdeniz ve Karadeniz öncelikli olmak üzere tüm denizlerimizde ve uluslararası sularda doğal kaynaklar araştırılacak. Doğal afetler, iklim değişikliği, kıyı ve çevrenin korunması ve etkin kullanımına yönelik jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmalar yapılarak altyapı bilgileri üretilecek.