Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde, DOW Türkiye ve Orta Asya Başkanı İhsan Necipoğlu moderatörlüğündeki "Vizyon 2023" oturumunda yaptığı konuşmada, kamudaki değişimi göstermek için ortak bir karar alarak bu programa kravatsız geldiklerini söyledi.

Türkiye Varlık Fonu'nun 1923'ten bu yana ülkenin finansal sektördeki en heyecanlı hikayesi olduğunu belirten Sönmez, "Buna yüzde 100 inanıyorum. Hiç kimsenin tanımlayamadığı, ne olduğunu bilmediğimiz bir şeyi yapıyoruz ama dünyada bunun örnekleri var ve dünyadaki standartlara getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

"Varlık Fonu, Türkiye ekonomisinin çözümü değildir ama Türkiye ekonomisindeki en önemli kilit taşlarından biridir." ifadesini kullanan Sönmez, bu kilit taşını büyüteceklerini vurguladı.

Sönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Varlık Fonu banka değildir, kredi vermez. Merkez bankası değildir, para politikası belirlemez. Hazine değildir, devlet için borç bulmaz. Buraya maaşlarınızdan kesintiler gelmez. Özelleştirme idaresi değildir. Hepsinin farklı farklı yetkileri, yol haritaları vardır. Hepsi çok değerli kurumlardır. Varlık Fonu, Türkiye'nin stratejik yatırım platformudur, finansal güç merkezidir. Bunun için sermaye getirisi peşindedir. Bunun için portföy şirketlerindeki değer oluşturumu, Türkiye'nin stratejik yatırımlarına katkıda bulunma, Türk şirketlerinin nasıl bölgesel ve global liderler haline getirileceğinin peşindedir."

"Varlık fonu rakamları daha şeffaf hale gelecek"

Piyasaları değiştirme ve iyileştirmeyi amaçladıklarını, bunu da finansmanla yapacaklarını dile getiren Sönmez, "Bugün Türkiye'deki aile şirketleri nasıl büyüdüyse, ben buna 'Devlet AŞ' dedim, seven oldu, sevmeyen oldu ama Devlet AŞ'yi bu şekilde büyüteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sönmez, doğru insan kaynağıyla Türkiye Varlık Fonu'nun büyüyeceğini ve gurur duyulacak bir platform haline geleceğini anlattı.

Varlık fonu rakamlarının bu senenin ortasında daha şeffaf bir hale geleceğini, bunun da kendilerine daha çok derinlik kazandıracağını söyleyen Sönmez, doğru planlandığı halde üst kalitede sonuçlar elde edileceğini belirtti.

Zafer Sönmez, şunları kaydetti:

"Önce yol haritasını belirledik, arkasına da stratejik planı koyduk. Bugün 2023 ve 2028'e kadar hangi şirketlerde, ne kadar değer oluşturacağımız, hangi diğer alanlarda, nereye geleceğimiz, her yıl bazında nereye geleceğimizi adım adım biliyoruz. Stratejiyi tanımladık. Önemli olan bunu gerçekleştirmede göstereceğimiz kararlılık. Buna da cesaret deniyor. Ben cesaretli olduğumuzu düşünüyorum. Türkiye'de cesaret konusunda eksiklik olduğunu düşünmüyorum."

Varlık Fonu'nun 2023 vizyonu

Portföy şirketlerde değer oluşturma üzerinde çalıştıklarına dikkati çeken Sönmez, "Şu an için beni bilmeyen bir portföy şirketi genel müdürü, genel müdürü yardımcısı, yönetim kurulu üyesi yoktur. Bizim stratejisini bilmediğimiz herhangi bir şirket yoktur. Varlık Fonu'nun nereye gitmek istediğini bilmeyen bir portföy şirketi de yoktur." ifadelerini kullandı.

Sönmez, asla kolay çözümün olmadığını, yapılacakları planlı, makul ve hızlandırılmış bir şekilde yerine getirmek zorunda olduklarını anlattı.

Türkiye Varlık Fonu'na benzer kurumlarla ortak yatırım platformları oluşturduklarını aktaran Sönmez, "Biz, 2023'te nereye geleceğimizi çok iyi biliyoruz. Bunun için neler yapmamız gerektiğini biliyoruz ve uygulamaya başladık. Bunun yanında finansman tarafında da bankalarla, sektörle güvene dayalı ilişkileri oturtmaya başladık. Bugün Varlık Fonu'nu bilmeyen Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da çok az kurum vardır. Ana kurumların hepsi bizi tanır ve çok daha iyi tanıyacaklar. Bu, Türkiye'ye uzun vadeli bir güven oluşturacak. Varlık Fonu'nun 2023 vizyonu, Türkiye'nin uluslararası kartviziti olmaktır ve olacaktır." dedi.