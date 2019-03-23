Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeşitli programlara katılmak üzere Trabzon'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA'nın devlete yıllık 822 milyon euro kira ödeyeceğini söyledi.

Turhan, "Ülkemizin iftihar projelerinden İstanbul Büyük Havaalanı açıldı, 10 milyar dolarlık proje. Devletin cebinden bir kuruş çıkmadı ve bu yıldan sonra bu işi yapan konsorsiyum, devlete her yıl 822 milyon euro arazi kullanım kirası ödeyecek" açıklamasını yaptı.

Bakan Turhan ayrıca, bakanlığının son 17 yılda 537 milyar lira yatırım yaptığı, bunun 140 milyarlık kısmının yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirildiği bilgisini verdi.