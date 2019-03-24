Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bodrum’da 10 milyon TL yatırımla üretime başlayan İmmunat Bitkisel İlaç AŞ, 200’den fazla endemik bitkiyi ilaç sanayiine kazandıracak. Hedeflerinin Anadolu’nun kaybolmaya yüz tutmuş bitkileri küresel pazarlara satmak olduğunu belirten Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Akar “İlaca yakın etken madde içeren gıda takviyesi üretimi yapacağız. Şu anda yıllık 500 ton bitkiyi işleme kapasitemiz var. Daha ilk ayda yıllık üretimimizin 5 katı sipariş aldık. Önümüzdeki aylarda 40 milyon TL daha ek yatırımla tesisimizi genişleteceğiz. Çünkü gelen alım taleplerini reddetmek zorunda kaldık. Kendi bitkilerimizi işleyerek, markalaştırarak, dünyanın en az 30 ülkesine satmak istiyoruz. İlk yılımızda 12 milyon dolar ihracat hedefliyoruz” diye konuştu. İki bin metrekarelik kapalı alanda kurulan fabrika, 100 kişiye doğrudan, 1.000 kişiye dolaylı yoldan gelir kapısı oldu.