Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, 2019 ve sonrasında “ihracat temelli büyüme” stratejisine ağırlık vermeye başlarken, bu amaçla büyük fuarlar düzenleniyor. Türk-Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği de (TÜRAP) İstanbul’da önemli bir fuar organize etmeye hazırlanıyor. “6. Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı” 24-26 Nisan tarihleri arasında, Pullman İstanbul Airport and Convention Center’da gerçekleşecek. 15 Arap ülkesinden 1.500 iş adamını, 200’den fazla yerli firmayla buluşturacak fuar; gıda ve tarım sektöründe dışa bağımlı olan Arap ülkelerindeki pazar payımızı yukarılara çıkarmayı hedefliyor.

TÜRAP Genel Başkanı Sabuhi Attar, fuar sayesinde Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ticaret hacminin önemli ölçüde artacağını düşündüklerini belirtti. Attar “Arap ülkelerinin gıda ithalatı yüzde 80... Türkiye’nin bu pazardaki payı ise sadece yüzde 5... Biz bu payı fuarlar sayesinde her geçen yıl yukarılara çıkartıyoruz. Arapların Türk ürünlerine olan ilgisi oldukça fazla. Fuara bir aydan fazla süre olmasına rağmen, 7 bin Arap iş adamı başvuruda bulundu. Biz ise, en iyilerin gelmesi için çok titiz çalışıyoruz” dedi.

Türk iş adamlarının Arap gıda pazarını yakından tanıma imkânı elde edeceklerini de vurgulayan Sabuhi Attar “Özellikle Avrupa ülkelerinin Arap pazarına girme çabaları bilinmekte ve bu kapsamda yaptıkları tanıtımlar hayli fazla. Fuar, Türkiye’nin de bu anlamda adım atması için çok önemli bir fırsat. Türkiye’de üretilen ürünler hem helal, hem kaliteli. Buna rağmen Arap pazarında yer almaması büyük eksiklik” diye konuştu.