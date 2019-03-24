Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin

ANKARA

Kitapçıkta; tarımsal gelirden desteklere, üretimden ihracata kadar birçok konu anlatılıyor. İşte bazı iddialar ve cevaplar:

İDDİA: Türkiye tarımda net ithalatçı.

GERÇEK: 2002’de 3,8 milyar dolar ihracat yapılırken, geçtiğimiz yıl bu rakam 17,7 milyar dolara yükseldi.

İDDİA: Üreticiye destek verilmiyor.

GERÇEK: 2002’de 1,8 milyar lira destek sağlanırken, 2018’de 14,5 milyar liraya yükseldi. Hayvancılıkta destek; 83 milyon liradan 3,7 milyar liraya ulaştı.

İDDİA: Sulama yatırımları yetersiz.

GERÇEK: 2003-2018 yılları arasında DSİ tarafından 156 milyar lira yatırım yapıldı. 563 baraj, 547 HES, 236 İçme suyu, bin 332 sulama tesisi, 4 bin 782 taşkın koruma tesisi inşa edildi.

İDDİA: Patates ekim alanları yasaklanıyor.

GERÇEK: Diğer parsellere bulaşmaması için, hastalıklı alanlarda ekim yasaklanıyor. Üreticilerin gelir kaybını önlemek adına 3 yılda bir dekar başına 110 lira destekleme ödemesi yapılıyor.

İDDİA: Türkiye un ithal eder duruma geldi.

GERÇEK: Türkiye buğday unu ihracatında dünyada birinci sırada yer alıyor. Sektörün, ihtiyacına göre dönemsel olarak ithalat yapılıyor. Son 16 yılda 15 milyar dolar ithalat, 27 milyar dolar ihracat yapıldı.

İDDİA: Saman ithalatında muhtaç olundu.

GERÇEK: Türkiye’nin yıllık saman üretimi ortalama 25 milyon ton. Çeşitli sebeplerden dolayı ithal edilen saman ise 9 bin 525 ton.

İDDİA: Tarımsal GSYH’da sürekli düşüş yaşanıyor.

GERÇEK: 2002’de 37 milyar lira olan Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH), 2017’de yüzde 475 artışla 213 milyar liraya yükseldi.

İDDİA: Tohumculukta dışa bağımlı hâle gelindi.

GERÇEK: 2002’de 145 bin ton üretimi yapılırken, 2018’de üretim 1 milyon 59 bin tona yükseldi. 85 ülkeye tohum ihraç ediliyor.

İDDİA: Şeker pancarı üretimi düşüyor.

GERÇEK: 2002’de 16,5 milyon ton üretim yapılırken, bu sayı yüzde 15 artarak 19 milyona yükseldi. Son 15 yılda pancar üretiminde dekar başına verimde yüzde 41 artış sağlandı.

İDDİA: Hayvan varlığı azalıyor.

GERÇEK: Büyükbaş hayvan sayısı 10 milyondan 17 milyona yükseldi. Küçükbaş hayvan sayısı 32 milyondan 46 milyona çıktı.

İDDİA: Gıdalarımıza GDO denetimi yapılmıyor.

GERÇEK: İthal edilen gıda ürünlerine, 56 laboratuvarda tarama analizi, 30 laboratuvarda GDO miktar analizi yapılıyor. 2018’de yüzde 1 oranında olumsuzluk tespit edildi.

YENİ DESTEKLER ÖDENECEK

Türkiye Avrupa’da; tarımsal hasılada ve küçükbaş hayvan sayısında birinci, büyükbaş hayvan sayısında ikinci durumda. Çiftçiye mart sonuna kadar, anaç koyun-keçi desteği kapsamında 538,5 milyon lira, çoban desteği çerçevesinde 35 milyon lira daha ödenecek.