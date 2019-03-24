Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi



Altın fiyatları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, haberimizde güncel altın fiyatlarını bulabilirler. Altın fiyatları, satış ve alımın yapıldığı yere göre bazı küçük farklılıklar gösterebilir.

Gram altın, 24 Mart 2019 Pazar gününe 243,29 TL'den alınıp 243,38 TL'den satılarak başladı.

Çeyrek altın öğle saatlerinde 388,04 TL'den alınırken 396,85 TL'den satılıyor.

Yarım altın bugün 773,65 TL'den alınırken 793,70 TL'den satılmaktadır.

Tam altın bugün itibariyle 1.552,14 TL'den alınırken 1.582,55 TL'den satılıyor.

Cumhuriyet altın fiyatlarında son durum şu şekilde; 1.607,00 TL'den alınırken 1.627,00 TL'den satılıyor.