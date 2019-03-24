Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atayurt Hal Derneği Başkanı Ali Türer, Aralık ayında örtü altında başlayan çilek hasadının devam ettiğini ve ilk ihracatı Irak'a yaptıklarını kaydetti. Önümüzdeki günlerde açık alanda da çilek hasadının başlayacağını, Nisan ayının ilk haftasında da Rusya başta olmak üzere gelen talebe göre birçok ülkeye ihracat yapılacağını ifade eden Türer, "Şu anda Rusya çilek istiyor ama açık alanda çıkmadığı için yeterli çileğimiz yok ve bu nedenle gönderemiyoruz. Ama açık alanda hasadın başlamasıyla birlikte Rusya'ya da ihracat edeceğiz" dedi.



İlçe genelinde 20 bin dönüm arazide 70-80 bin ton çilek üretiminin yapıldığını vurgulayan Türer, ilçe genelinde 3 bin ailenin çilek üretimi yaptığını, çileğin dikiminden, budanmasından, bakımından hasadına kadar olan 10 aylık süreçte de 10 bin kişinin çalışarak aile bütçelerine katkı sağladıklarını söyledi.

Gerek yurt dışından gerekse yurt içinden Silifke çileğine büyük rağbet olduğunu belirten Türer, üreticilerden kayısı çağlasının kilosunu 13 liradan, eriği kilosunu 125 liradan, domatesin kilosunu 4 lira 80 kuruştan, baklayı 2,5 liradan, çileğinde kalitesine göre kilosunu 7-8 liradan alıp Irak ve iç piyasaya sunduklarını söyledi.