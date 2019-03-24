Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahar meyveleri havaların ısınmasıyla tezgahlardaki yerini aldı. Fiyatlarıyla dudak uçuklatan meyvelerden erik tanesi 2 liradan, badem ise kilosu 25 liradan satışa sunuluyor. Vatandaşlar, bahar meyvelerini almakta zorluk çektiklerini belirterek erik ve badem ve dutun sosyete meyvesi olacağını belirterek, fiyatlara tepki gösterdi. Tüketici gibi esnaf da yüksek fiyatlardan yakınıyor. Sebze ve meyve satıcısı Hüseyin Alallı, sebze fiyatlarından sonra meyve fiyatlarının da yükseldiğini belirterek, satış yapamamaktan şikayet etti. Alallı, “Erik sezonu yeni başladı. Satışlar pek olmasa da yine bulunduruyoruz. Bademler de yeni geldi. Badem kilosu 25 lira, dut 100 lira, erik ise tanesi 2 liradan satışa sunduk. Fiyatlar yüksek olduğu için vatandaş yiyemiyor. Bu tür meyveler zengin işi oldu. Normal vatandaşlar bu meyveden yiyemiyor” dedi.

“Vatandaş bu meyvelerden mahrum kalıyor"

Mehmet Şahin adlı vatandaş ise, “Sebze ve meyve fiyatları oldukça yüksek olduğundan vatandaş her şeyden mahrum kaldı. Emekli maaşımız eridi, gitti. 10 liraya domates aldığımızı düşündüğümüzde bu para neye yetecek. Allah bize sahip göndersin, diyorum. Kurban olduğum yaradan hepimizin başına Cumhurbaşkanımızın bir jandarma mı dikmesi lazım. Cumhurbaşkanımıza saygımız var fakat piyasada herkes bildiğini yapıyor. Vuran vurana, kıran kırana” ifadelerini kulandı.