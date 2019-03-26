Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin

ANKARA

Avrupa Birliği’nden gelen fonları kırsaldaki girişimcilere aktaran TKDK, gençleri kırsala yönlendirerek şehirlerdeki işsizlik sorununu çözmeye çalışıyor. TKDK, kurulduğundan bu yana 14 bin yatırım projesine 3 milyar lira kaynak aktardı. Girişimciler ile TKDK’nın verdiği hibeler sonucunda kırsala yapılan yatırım 10.2 milyar liraya ulaştı. Diğer yandan TKDK’nın desteklediği yatırımlar istihdamın artmasını da sağladı. Bugüne kadar 60 bin kişi yatırımlar sayesinde iş sahibi olurken, TKDK bu sayıyı 2023’e kadar 100 bine çıkarmayı hedefliyor.

BESİCİLİĞE ÖZEL ÖNEM

Kırsala verilen destekler şu anda belirli alanlarda ve 42 ilde gerçekleşiyor. Süt besiciliği alanında kırmızı ve beyaz et besiciliğine; işleme ve pazarlama sektöründe et, süt, meyve-sebze ve su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına; küçük üreticilere yönelik ise kırsal ekonomik faaliyetler kapsamında arıcılık, seracılık, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği; yerel ürünler ve el sanatları ile de turizm ve kültür balıkçılığına yönelik yatırımlara destek veriliyor. Destekler sayesinde hayvancılık yatırımları artınca bölgede bir yandan yem sanayisi gelişirken, bir yandan da veteriner hizmetleri sektörü gelişiyor ve istihdam geniş alanlara yayılıyor.