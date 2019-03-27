Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Patronlar “Yükte hafif pahada ağır ürünleri öne çıkarmalıyız. Kaynakları daha rasyonel alanlarda değerlendirmeliyiz. Ticaretten aldığımız pay artmalı. İthalat bağımlılığı bitmeli” dedi.

ŞOKLARA DAYANIKLI YAPIYA KAVUŞALIM

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak: Bankacılıktan reel sektöre, bütçe disiplininden cari açığın düşürülmesine kadar, pek çok dinamiği kapsayan reform atağından söz ediyoruz. Bunların ekonomiye katacağı pozitif ivme sayesinde, ülkenin kırılganlıktan uzak ve şoklara dayanıklı bir yapıya kavuşacağını düşünüyoruz. Türkiye ekonomisinin üretim odaklı bir yaklaşımla, stratejik alanlarda yüksek katma değer oluşturması ve büyümesini ithalata bağımlı olmadan sürdürmesi büyük önem taşıyor. Ekonomi alanındaki reformlar, Türk lirasının değerini korumasına da katkı yapacak.

ODAK NOKTASINDA SANAYİ BULUNMALIİstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan: Son yıllarda art arda yaşanılan yoğun seçim takvimi, özellikle ekonomi için yapısal reformların gecikmesinde önemli etken oldu. 31 Mart’taki seçimlerin ardından çok değerli bir fırsat dönemi bizi bekliyor. Bu dönem, ülke ekonomisinin temel sorunlarına kalıcı çözümler üretilecek bir süreç olarak kullanılmalı. Üretim, teknoloji, eğitim odaklı, bütüncül, özellikle bir yapısal dönüşüm dönemi olmalı. Yapılacak reformlar, kaliteli bir sanayileşme ve katma değerli yüksek büyümeyi hedefleyecek bir dönemin başlangıcını oluşturmalı.

2002 ANLAYIŞIYLA HIZLA KALKINIRIZ

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç: Bu fırsatı tıpkı 2002’deki anlayışla kullanabilirsek, inanıyorum ki Türkiye yeniden küresel büyümenin öncüleri arasındaki yerini alacaktır. Türkiye ekonomisi, yapısal reformlar ve katma değerli ihracat atağıyla en doğru yere istikrar çıpasını atacaktır. İthalata bağımlı ihracat yapısından sıyrılmamız gerekiyor. Cari açık sorunumuzun kalıcı olarak çözülmesi buna bağlı. Yükte hafif, pahada ağır ürünleri öne çıkarmalıyız. Gelen fonları çok daha rasyonel alanlarda değerlendirmeliyiz. Dünyadaki mal ticaretinden aldığımız payı artırmalıyız.

DERSİMİZ DOLAR, FAİZ, ENFLASYONAnadolu Aslanları İşadamları Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın: Faizin düşürülmesi yeni yatırımları getirirken beraberinde işsizliğe çare olacaktır. Döviz kurundaki dalgalanmanın kontrol altına alınması, fiyatlardaki oynaklığı sabitleyip tüccarımıza daha güvenli ticaret yapma imkânı sağlayacaktır. Enflasyonun tek hanelere çekilmesi, piyasaları canlandıracak, iş, aş ve büyümeyi gerçekleştirecektir. Savunma sanayi, yerli otomobil, Kanal İstanbul ve şehir hastaneleri gibi projelerin yanı sıra; yerli üretimi ve ihracatı artıracak politikalara da ağırlık verilmesi gerektiğini düşünüyoruz.