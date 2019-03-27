Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TOKİ, Muğla Fethiye'de 180 adet ve Milas'ta 100 adet toplamda 280 adet konut için ön talep topluyor. Konutlar için; %10 peşinat ve 120 ay vade, %20 peşinat ve 180 ay vade seçenekleri bulunuyor.

Başvuru bedeli ise 1000 TL olarak belirtiliyor. Başvurular, T. Halk Bankası A.Ş. Muğla şubelerinden yapılacak işte detaylar...

BAŞVURU TARİHLERİ

1. Kategori: “Şehit Aileleri ve Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin” başvuruları 22-26 Nisan 2019 tarihleri arasında,

2. Kategori: “En az %40 Engelli Vatandaşlarımız” 15 – 19 Nisan 2019 tarihleri arasında,

3. Kategori: “Emekli Vatandaşlarımız” 01 - 12 Nisan 2019 – tarihleri arasında,

4. Kategori: “Diğer Alıcı Adayları” 15 -29 Mart 2019 tarihleri arasında

T.Halk Bankası A.Ş. Muğla İli Şubelerine Başvuru Yapabileceklerdir.

Detaylı Bilgi İçin:

www.toki.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz

Tel: 444 86 54

MUĞLA MİLAS 100 ADET KONUT DETAYINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

MUĞLA FETHİYE 180 ADET KONUT DETAYINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Not: Proje, konut büyüklükleri ve mahal listelerinde uyuşmazlık olması halinde, uygulama projesi ve sözleşmedeki bilgiler esastır.