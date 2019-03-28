Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akbank 600 milyon dolarlık sendikasyon kredisini daha düşük faiz oranıyla yeniledi. Uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisinin devam ettiğine dikkat çeken Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil “Geçtiğimiz yıl mart ayında aldığımız kredinin vadesi gelen 900 milyon dolarını, güçlü likiditemiz sebebiyle 600 milyon dolar olarak yenileyeceğimizi ocak ayında duyurmuştuk. Ancak yabancı bankalardan hedefimizin yaklaşık yüzde 160’ına karşılık gelen 950 milyon dolar tutarında bir talep geldi. Gelen bu güçlü talep sonrası sendikasyon tutarımızı hedeflediğimizin üzerinde, 700 milyon dolar olarak yeniledik. Başarıyla sonuçlandırdığımız bu son işlem yurt dışındaki yatırımcıların ülkemize ilgisinin devam ettiğinin önemli bir göstergesi. Kararlılıkla uygulanan Yeni Ekonomik Program, sıkı para politikası ve Türk bankacılık sektörünün güçlü duruşu sonucunda yatırımcıların Türk ekonomisine bakışında geçtiğimiz yılın ikinci yarısına kıyasla önemli bir iyileşme olduğunu görüyoruz. Maliyetler de bu pozitif gelişmelerden olumlu etkilendi. Geçtiğimiz eylül ayındaki sendikasyon kredimize kıyasla maliyeti 25 bps düşürdük” dedi.