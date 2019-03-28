Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Tarımsal ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması için markalaşma ve Turquality gibi verilen desteklerin yanı sıra İhracat İade Yardım Desteği kapsamında ihracatçı firmalara nakit ödeme yapılması yerine bir takım borçları siliniyor. Ayrıca sözleşmeli üretim kapsamındaki ihracata sağlanan destek artışının yarısı ihracatçı adına açılmış olan hesaba eklenirken, diğer yarısı doğrudan üreticiye nakit olarak veriliyor.

Öte yandan İhracat İade Yardım Desteği kapsamındaki ürünlerde bu yıl değişikliğe gidildi. Alınan karara göre; bal, tavuk etinden yapılmış sosis ve yine tavuk ürünlerinden yapılmış konserveler yardım desteği alamayacak.