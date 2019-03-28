Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

erli helikopter, yerli İHA ve SİHA, yerli tank, yerli otomobil derken, yerli traktörde de dev bir adım atıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 7 liralık tek şarjla 8 saat boyunca çiftçiye hizmet verecek traktörün prototipinin hazır olduğunu söyledi. Yerli traktörle ilgili olarak kısa sürede dev bir adım atıldığını söyleyen Pakdemirli “Kısa zamanda büyük bir adım atıldı. Şu anda seri üretime hazır. Bunu İzmir üretmek istemez mi? Manisa, Gaziantep bu işe çok hevesli. İnanın dünyadaki çok büyük traktör firmaları dahil bunu yaptırdığımız firmaya gidiyorlar, ‘birlikte üretim yapalım’ diyorlar. Çünkü şu anda dünyada ticarileşmiş bir elektrikli traktör yok” dedi. Ege Sanayici İş İnsanları Derneği (ESİAD) tarafından İzmir’de düzenlenen Sürdürülebilir Tarım ve Teknoloji Konferansı’nın açılışında konuşan Pakdemirli “Şu anda seri üretime hazır. Sekiz saat tek şarjla çalışacak. 7 ile 10 liralık bir şarjla 8 saat boyunca köylüye, üreticiye, çiftçiye hizmet verecek. Yaşlı traktörlerden kurtulacağız” diye konuştu.

TÜRKİYE’DE GDO YOK

Türkiye’de tarım arazilerinin ölçeğinin yaklaşık 60 dönüm olduğunu, bunun Fransa’da 420, İngiltere’de 940 dönüm olduğuna dikkat çeken Pakdemirli “Bölünmüş tarım arazilerini bir araya getirmeli, toplulaştırmalıyız. Altı milyon hektarda arazi toplulaştırmayı tamamladık. Üç dört senede iki milyon hektarda daha tamamlanacak. Tabii sulamayı da çözmeliyiz. Şu an 6,6 milyon hektar sulanıyor, iki milyon hektarı daha sulamaya açmalıyız. Bunun Türkiye’ye maliyeti 100 milyar lira” diye konuştu. Türkiye’nin GDO’suz bir ülke olduğunu, GDO’lu ürün üretilmediğini öyleyen Pakdemirli, bunun avantajını ihracatta da anlatmamız lazım” ifadesini kullandı.

Samana, buğdaya muhtaç ülke değiliz

Türkiye’nin samana, buğdaya muhtaç olmadığını, muhalefetin ‘Türkiye’yi samana muhtaç ettiler’ dediğini söyleyen Pakdemirli “İthal edilen saman 10 binde 4. İthal etmenin günah olduğu bir ülkede mi yaşıyoruz? Buğday üretim ve tüketimimiz birbirine yakın. Hatta fazlamız var. Peki neden ithalat yapıyoruz? Makarna, un fabrikalarının dahilde işleme rejimiyle aldıkları ürünlerin rakamları. Her gün tarımı ağzımıza sakız yaparak başarıya ulaşamayız” dedi.

Avrupa’da patates fiyatı 18 kat arttı

Türkiye’nin 18 milyar dolarlık ihracatı, 12 milyar dolarlık ithalatıyla tarımda net fazla veren bir ülke olduğunu söyleyen Pakdemirli “Zaman zaman bazı ürünlerin planlamasında rekolte kayıpları, ekim gecikmelerinden dolayı ithalat yapabilmeliyiz. Tabii ki Tarım Bakanlığının ilk görevi üreticiyi korumak ama diğer taraftan tüketici de bunları çok yüksek fiyattan yememeli. Her yerde oluyor bunlar. Geçen yıl Avrupa’da 20 avro olan bir ton patates bu yıl 360 avro” diye konuştu.

İyi tarıma 10 milyon lira yatırım yapıldı

Açılışta konuşan İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli kaynak israfının önüne geçilmesi gerektiğini belirterek “Üretim, verim evet ama gıdanın yüzde 30’u çöpe gitmemeli. Kayıplar azalmalı’ dedi. Philip Morris/Sabancı Genel Müdiresi Filiz Yavuz Diren de 2014’ten bu yana sürdürülebilir tütün üretimi ve iyi tarım uygulamalarını desteklemek için 10 milyon liranın üzerinde yatırım yaptıklarını, Türkiye ve dünyada oryantal tütünde sertifikalı, ilk araştırma ve geliştirme merkezini kurduklarını söyledi.