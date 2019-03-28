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Borsa İstanbul: FX swap piyasasında oluşan sıra dışı koşullar TL piyasalarının gerçeklerini yansıtmamaktadır
28.03.2019 - 12:12 | Son Güncelleme: 28.03.2019 - 12:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa İstanbul: "Son günlerde yurt dışı tezgahüstü FX swap piyasasında oluşan sıra dışı koşullar TL piyasalarının gerçeklerini yansıtmamaktadır." dedi.
Etiketler : Borsa İstanbul,FX swap piyasası,
613252 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/613252.aspx
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